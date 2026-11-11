İngiliz basını Manchester City'deki Özbek savunma oyuncusu hakkında neler yazıyor?

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İngiliz basını Manchester City'deki Özbek savunma oyuncusu hakkında neler yazıyor?

Özbekistan milli takımı ve Manchester City'nin merkez savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov İngiltere Premier Ligi'nde sadece sağlam savunmasıyla değil, aynı zamanda çelik gibi iradesi ve kendine has karakteriyle de İngiliz basınının ana gündem maddesi haline geldi. Nottingham'da oynanan zorlu mücadelede hava sıcaklığının aniden düşmesine rağmen, 22 yaşındaki Özbek futbolcunun sahadaki tavrı İngiliz taraftarları ve büyük spor yayınlarını hayrete düşürdü.

7 derecelik ayaz ve sahadaki tek «eski ekol» temsilcisi

Nottingham Forest'a karşı oynanan maçta termometreler 7 dereceyi (sis ve dondurucu rüzgarla birlikte hissedilen ayaz) gösterirken, sahadaki neredeyse tüm futbolcular — rakipler ve City'deki yıldız takım arkadaşları dahil — uzun kollu termal kıyafetler ve eldivenlerle mücadele etti. Sadece Abdukodir Khusanovsahaya her zamanki gibi kısa kollu formayla çıktı ve 90 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden mücadele etti.

Ünlü Rising Ballers yayını, Özbek savunma oyuncusunun bu fotoğrafını paylaşarak onu gerçek klasik futbol dönemi temsilcilerine benzetti:

«Khusanov'a soğuk işlemez... Nottingham'da yedi derecelik ayaz hüküm sürüyor ama o sahada kısa kollu formayla oynayan tek oyuncuydu. Futbolcuların eski geleneklere döndüğünü görmek güzel. Bu gerçekten gerçek bir eski ekol (old school)!»

Gösterge / Bilgi

Abdukodir Khusanov'un İngiltere'deki istatistikleri

Futbolcu

Abdukodir Khusanov (22 yaşında, savunma oyuncusu)

Kulüp ve statüsü

Manchester City (Premier Lig'deki ilk Özbek futbolcu)

Transfer geçmişi

Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden transfer oldu

Maç yeri

Nottingham Stadyumu, Premier Lig maçı

Hava sıcaklığı

+7 derece dondurucu soğuk

İngiliz medyasının değerlendirmesi

«Gerçek eski ekol» ve sarsılmaz karakter sahibi

«Ayılarla güreşmiş»: Sosyal medyadaki şaka dalgası

Khusanov'un soğuğa dayanıklılığı, İngiliz futbol kamuoyunda memlere ve ilginç yorumlara yol açtı. Özellikle tanınmış futbol platformu Statsports, savunma oyuncusunun sarsılmaz doğası hakkında kinayeli bir paylaşım yaptı:

«Bu çocuk ormanda büyümüş, çocukluğunda ayıları kovalayıp onlarla güreşmiş olmalı. Nottingham'daki bu soğuk onun için İspanya'nın Benidorm sahilinde şezlongda yatmak gibi bir şey!»

Böylesine samimi ve hayranlık dolu tepkiler boşuna değil. 2025'in başında Lens'ten 'Vatandaşlar' kadrosuna katılarak Premier Lig tarihinde sahaya çıkan ilk Özbek olan Khusanov, kısa sürede Pep Guardiola sisteminde yüksek hız, tavizsiz ikili mücadeleler ve pozisyon bilgisiyle ligin en güvenilir genç savunmacılarından biri haline geldi.

Sizce Abdukodir Khusanov'un bu mert ve kararlı karakteri, onu Manchester City'de dünyanın en değerli savunma oyuncuları arasına taşıyabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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