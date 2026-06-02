OpenAI, ofis çalışanları için yeni Codex araçlarını tanıttı

OpenAI, kurumsal kullanıcıları çekmek amacıyla Codex platformu için yeni bir özellik paketi duyurdu. Bu aracı kurumlar, iş yerindeki verimliliği artırmayı hedefliyor ve şirketin yayınladığı rapora göre, Codex'in kullanım alanı programlamanın çok ötesine genişledi. Şu anda platformun haftalık aktif kullanıcı sayısı 5 milyonu aşmış durumda; bu, Şubat ayındaki rakamın altı katı. Bu haberi Techcrunch.com veriyor.

Yeni özellikler kapsamında OpenAI, altı özel eklentiyi kullanıma sundu. Bu eklentiler; veri analizi, yaratıcı üretim, satış, ürün tasarımı, hisse senedi yatırımları ve yatırım bankacılığı gibi alanlara yöneliktir. Her eklenti, belirli mesleki görevleri yerine getirmek için gereken entegrasyonları, talimatları ve bağlamı içerir. Bu da Codex'in, belirli bir uzmanın iş akışını neredeyse tamamen modellemesine olanak tanır.

Ayrıca OpenAI, yeni Sites özelliğini de tanıttı. Bu özellik sayesinde Codex, iş sonuçlarını basit bir dosya yerine etkileşimli bir web sitesi olarak sunabiliyor. Projeyi desteklemek için Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma ve Emergent gibi şirketlerle iş birliği yapıldı. Buna ek olarak, Annotations özelliği kullanıcıların belgenin belirli kısımlarını işaretleyerek daha kesin komutlar vermesini sağlıyor.

Bu yenilikler, OpenAI Deployment Company adlı ortak girişimin kurulmasından üç hafta sonra duyuruldu. Küresel yatırım firmalarından 4 milyar dolardan fazla fon toplayan bu girişim, OpenAI teknolojilerini dünya genelindeki iş altyapılarına derinlemesine entegre etmeyi amaçlıyor. Şirket artık sadece bireysel kullanıcılar pazarında değil, aynı zamanda büyük kurumsal şirketler pazarında da Anthropic gibi rakiplerle ciddi bir rekabet içinde.