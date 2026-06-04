Substack Yazarlar İçin Reply Rules Özelliğini Kullanıma Sundu

·35·Teknoloji
Substack Yazarlar İçin Reply Rules Özelliğini Kullanıma Sundu

Substack platforması Çarşamba günü yazarların kitleleriyle etkileşimini daha iyi kontrol etmesini sağlayan yeni "Reply Rules" özelliğini duyurdu. Bu araç sayesinde içerik üreticileri gönderileri, Notes veya Chat bölümlerindeki yorumlar için özel kurallar belirleyebilir. Örneğin, yazarlar yapay zeka tarafından oluşturulan "AI slop" metinleri, hakaret içeren ifadeleri yasaklayabilir veya hatta yorumların yalnızca haiku türünde yazılmasını talep edebilir. Techcrunch.com bu gelişmeyi haber veriyor.

Substack'in açıklamasına göre sistem, hangi yanıtların gizlendiği de dahil olmak üzere kullanıcı eylemlerinden öğreniyor ve yazarın tercihlerine uymayan yorumları otomatik olarak filtreliyor. Yazarlar gizlenen yorumları görme hakkına sahiptir ve fikirleri değişirse bunları tekrar görünür hale getirebilirler. Şu anda Reply Rules özelliği tüm İngilizce yayınlar için geçerlidir.

Platforma her zaman merkeziyetsiz bir moderasyon yaklaşımı benimsemiştir, yani yazarlar kendi topluluklarını kendileri kontrol eder. Yazarların gönderileri kilitleme, yorumları silme ve kullanıcıları engelleme gibi araçları zaten mevcuttu. Yeni özelliğin her yorumu manuel olarak kontrol etme ihtiyacını azaltması bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki Substack, moderasyon politikası ve özellikle aşırı sağcı yayınlara karşı yumuşak tutumu nedeniyle eleştirildi. Eleştirmenlere göre bu yaklaşım zararlı retoriğin yayılmasına zemin hazırlıyor. Substack ise çeşitli çevrimiçi kültürlerin gelişmesi için en iyi koşulları yaratmaya çalıştığını ve bu yolda zor kararlarla karşılaştığını vurguladı.

Bu yıl Substack bir dizi güncelleme hayata geçirdi. Bunların arasında yazarlar için video kaydı ve yayınlama stüdyosunun yanı sıra abonelerin video gönderilerini ve canlı yayınları televizyonda izlemesini sağlayan TV app uygulaması da yer alıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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