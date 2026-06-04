Kripto-PAC Destekli Adaylar ABD Ön Seçimlerinde Zafer Kazandı

·33·Ekonomi
Kripto-PAC Destekli Adaylar ABD Ön Seçimlerinde Zafer Kazandı

Kaliforniya, New Jersey ve Güney Dakota eyaletlerinde düzenlenen ön seçimlerde, kripto para endüstrisi tarafından finanse edilen Siyasi Eylem Komitelerinin (PAC) desteğini alan Demokrat ve Cumhuriyetçi parti adayları zafer kazandı. Salı günü yapılan seçimlerde Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren ve diğer birçok aday kendi bölgelerinde başarıya ulaştı. Cointelegraph.com haber veriyor.

Bu siyasi zaferler, Protect Progress ve Defend American Jobs PAC kuruluşlarının adayları desteklemek amacıyla medyaya yaptığı yaklaşık 3,5 milyon USD tutarındaki yatırımın ardından geldi. Bu gruplar, Coinbase borsası ve Ripple Labs tarafından finanse edilen Fairshake süper-PAC'ı ile doğrudan bağlantılıdır. Verilere göre, Fairshake bu yılın Ocak ayında 193 milyon USD'lik devasa bir bütçeye sahip olduğunu açıklamıştı.

Fairshake sözcüsü Geoff Vetter'a göre, ABD'nin küresel liderliğini koruması için kripto topluluğuna yönelik sorumlu düzenlemeler geliştiren Kongre üyelerine ihtiyacı var. Kazanan adayların çoğu, görev süreleri boyunca dijital varlıkların gelişimini destekleyen yasa tasarılarına oy verdi veya kripto sektörünü alenen savundu.

Artık Fairshake ve bağlı kuruluşları Maryland eyaletindeki seçimlere odaklanıyor. Federal Seçim Komisyonu (FEC) verilerine göre, Protect Progress kuruluşu, 23 Haziran'da yapılacak ön seçimlerde Demokrat aday Adrian Boafo'yu desteklemek için şimdiden 3,1 milyon USD'den fazla harcama yaptı.

Aynı zamanda, sektör liderleri Defend Developers adlı yeni bir hibrit PAC kurulduğunu duyurdu. Bu yapı, blokzinciri geliştiricilerini ve kripto yaratıcılarını savunan politikacıları destekleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bünyesinde Solana Policy Institute ve Uniswap Labs gibi büyük kuruluşların yöneticileri yer almaktadır.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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