Usman Nurmagomedov PFL ile sözleşme detaylarını açıkladı

·50·Spor
Usman Nurmagomedov PFL ile sözleşme detaylarını açıkladı

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının gerçek tutkunları ve heyecanlı mücadeleleri bekleyenler için çok ilginç bir haber geldi. PFL hafif sıklet şampiyonu, yenilgisiz yetenekli dövüşçü Usman Nurmagomedov, faaliyet gösterdiği promosyonla olan mevcut anlaşma şartları ve geleceğe dair planları hakkında ilk kez açıkça konuştu.

Dünyaca ünlü «MMA Junkie» spor portalına verdiği röportajda Rus şampiyon, organizasyonla olan ilişkileri ve kariyerindeki bir sonraki önemli adımlar üzerinde durdu.

Mevcut sözleşmede sadece bir maç kaldı!

Usman Nurmagomedov, geride kalan süre zarfında bu organizasyonlarda büyük deneyim kazandığını ve şu anda serbest oyuncu olmanın eşiğinde olduğunu gizlemedi. Sporcunun sözleşme durumu şu şekildedir:

  • Geride kalan yol: Usman, «Bellator» ve «PFL» bayrağı altında toplam 12 başarılı maç yapmayı başardı.

  • Mevcut durum: Şu an için sporcu, organizasyonla yeni bir uzun vadeli anlaşmayı resmen imzalamadı.

  • Son mücadele: Mevcut iş sözleşmesine göre, Usman'ın hesabında sadece bir zorunlu maç kaldı. Bu maçta Rus dövüşçü, tehlikeli Amerikalı rakip Archie Colgan ile karşı karşıya gelecek.

«İyi bir teklif gelirse kalabiliriz»

Rus şampiyon, faaliyet gösterdiği organizasyona minnettar olduğunu ve mali şartların tarafları tatmin etmesi halinde işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, gelecekteki kaderini deneyimli menajerine emanet ettiğini açıkladı.

«PFL ekibiyle ilişkilerimiz çok samimi ve üst düzeyde. Bu promosyonda dövüşmeyi seviyorum ve burada kalmak konusunda herhangi bir itirazım yok. Ancak bir sonraki aşamada ne olacağını zaman gösterecek. Bu konularla menajerim ilgileniyor. Ali Abdel-Aziz'in her şeyi en uygun şekilde çözeceğini düşünüyorum. Bize mali açıdan oldukça avantajlı ve iyi bir para teklif ederlerse, bu organizasyonda kalmamız son derece doğal olur», diyerek Nurmagomedov duruma açıklık getirdi.

New York'taki süper mücadele ne zaman?

Belirtmek gerekir ki, Usman Nurmagomedov'un mevcut sözleşmesi kapsamındaki son ve en kritik maçına çok az bir süre kaldı. Usman Nurmagomedov ile Archie Colgan arasında geçmesi beklenen son derece çekişmeli ve tavizsiz bu merkezi karşılaşma, bu yılın 31 Temmuz tarihinde New York (ABD) şehrinde gerçekleşecek. Şu anda şampiyon bu maça ciddi bir şekilde hazırlanıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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