Bataryalar Kendi Kendine Sökülüyor: Akümülatörler İçin Yeni Teknoloji

·37·Teknoloji
Bataryalar Kendi Kendine Sökülüyor: Akümülatörler İçin Yeni Teknoloji

Akümülatör endüstrisi ve Embodied AI sistemleri, yalnızca verilere dayalı yaklaşımların sınırlamalarıyla karşı karşıyadır. Sistemler karmaşıklaştıkça üreticiler hibrit bir paradigmaye — fiziksel modeller ile veri optimizasyonunun birleşimine geçmektedir. Mühendisler, SEI katmanının büyümesi gibi temel elektrokimyasal modelleri kullanarak yüzlerce gerçek teste dayalı parametreleri hassaslaştırmaktadır. Bu yöntem, bataryaların ömrünü tahmin etme doğruluğunu ±%20'den ±%5'e çıkarmayı başarmıştır. Ixbt.com tarafından bildirildiği üzere bu bilgileri paylaşıyor.

Ancak simülasyon tabanlı tasarıma geçişte temel bir sorun ortaya çıkmaktadır: en doğru modeller bile gerçek numunelerde fiziksel doğrulama gerektirir. Mevcut BMS (Battery Management System) sistemleri, bileşenlere zarar vermeden sökme ve dahili analiz işlemlerinin yerini alamaz. Geleneksel yöntemlerde kullanılan yapıştırıcılar, batarya açılırken iç gerilimi değiştirerek arayüzleri bozabilir ve termal aşırı ısınma gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.

Bu sorunun çözümü olarak, düşük voltaj (10–50 V) uygulandığında yapışkanlık özelliğini yitiren özel bir bant teknolojisi olan Electrically Debondable Tape geliştirilmiştir. Bu malzeme, akümülatör yapısının güvenli bir şekilde sökülmesini ve bileşenlerin bozunması hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlar. Elde edilen veriler daha sonra AI modellerini geliştirmek ve tahmin kalitesini artırmak için kullanılır.

Yeni teknoloji; robotik, dronlar ve elektrikli araçların bakımında güvenliği artıran bir araç olarak görülmektedir. Ayrıca geri dönüşüm ekonomisinde de büyük bir potansiyele sahiptir: bataryanın ömrü dolduğunda, yönetim sisteminin komutuyla robotik hatlar bileşenleri otomatik olarak sökebilir. Fonitaniya şirketi, bu geliştirmeyi yüksek enerji yoğunluğu ile güvenli bertaraf arasında denge sağlayan geleceğin altyapısı olarak sunmaktadır.

TeknolojiAkümülatörAIİnovasyonEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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