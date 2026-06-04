Hansi Flick La Liga'da Sezonun En İyi Teknik Direktörü Seçildi

Hansi Flick, 2025-26 sezonu sonuçlarına göre La Liga'nın en iyi teknik direktörü ilan edildi. Alman uzman, Barcelona'yı üst üste ikinci kez iç şampiyonluğa taşıdığı için bu prestijli ödüle layık görüldü. Flick'in öğrencileri, kendi sahalarındaki tarihi sonuçlar sayesinde puan tablosunda açık ara üstünlük sağladı. Goal.com'un haberine göre .

La Liga tarafından Çarşamba günü yapılan resmi açıklamaya göre Flick, nihai oylamada Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ve Villarreal teknik direktörü Marcelino gibi rakiplerini geride bıraktı. Barcelona sezonu 94 puanla tamamladı. Katalanlar 38 maçta 95 gol atarken sadece 6 kez mağlup oldu. Ayrıca takım, 38 maçlık formatın uygulanmaya başlamasından bu yana iç sahada oynadığı 19 maçın tamamını kazanan ilk kulüp oldu.

Flick yönetiminde Barcelona tüm kulvarlarda 57 maça çıktı; 44 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. İç şampiyonadaki başarılara rağmen Şampiyonlar Ligi takım için hassas bir nokta olmaya devam ediyor. Barcelona, çeyrek finalde Atletico Madrid'e elenerek Avrupa'nın en prestijli turnuvasına üst üste ikinci yılda veda etti.

Barcelona istikrarlı bir performans sergilerken, ezeli rakibi Real Madrid için şanssız bir sezon geçti. Madrilliler soyunma odasındaki sorunlar ve teknik ekiple yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kupasız kaldı. Xabi Alonso sezon ortasında takımdan ayrıldı ve yerine gelen Alvaro Arbeloa durumu toparlayamadı. Real Madrid artık Jose Mourinho yönetiminde yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.

Hansi Flick ve ekibi yeni sezon öncesi kısa bir tatile çıkıyor. Gelecek sezon için asıl hedef, iç şampiyonadaki hakimiyeti korurken Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olacak. Teknik direktör, hücum odaklı oyun stilini Avrupa sahalarında da başarıyla uygulamayı planlıyor.