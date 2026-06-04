William Saliba 2026 Dünya Kupası öncesi sahalara döndü: Deschamps'tan savunmacının durumu hakkında açıklama

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası arifesinde Arsenal savunmacısı William Saliba ile ilgili endişeleri giderdi. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı oynanan zorlu maçın ardından belinden sakatlanan stoperin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Pazartesi günü yapılan tıbbi kontroller, Saliba'nın milli takım kampında kalacağını doğruladı. Goal.com'un haberine göre.

Basın toplantısında savunmacının fiziksel durumu hakkında konuşan Didier Deschamps, tedbir amaçlı olarak Fildişi Sahili ile oynanacak maçta onu sahaya sürmeyeceğini belirtti. Deschamps, "William kendini iyi hissediyor. Yarın oynaması zorunlu olsaydı sahaya çıkardı. Şimdilik yükünü yönetiyoruz ve diğer oyuncular gibi ona da dinlenme fırsatı veriyoruz" dedi.

Fiziksel sorunlar geride kalsa da Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyet oyuncuyu psikolojik olarak etkiledi. Milli takım kampında Saliba, şampiyon PSG kadrosunda yer alan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery ve Lucas Hernandez ile karşı karşıya geldi. Deschamps, kazanan oyuncuların kampa moralli geldiğini, ancak Saliba için bu sürecin biraz daha zor geçtiğini vurguladı.

Fransa savunmasının temel taşı olan 25 yaşındaki futbolcu, milli formayla 31 maça çıktı. Teknik ekip, onu gereksiz riske atmamak adına Fildişi Sahili ile oynanacak hazırlık maçında dinlendirme kararı aldı. Plana göre Saliba, oyun ritmini kazanmak için Pazartesi günü Kuzey İrlanda'ya karşı oynanacak maçta sahaya çıkabilir.

Tüm hazırlıklar, Fransa Milli Takımı'nın 16 Haziran'da Senegal ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçına odaklanmış durumda. Saliba şu anda bireysel bir programla iyileşme sürecini sürdürüyor ve turnuva başlamadan önce hem fiziksel hem de zihinsel olarak tam hazır olması bekleniyor.