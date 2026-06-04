Usman Nurmagomedov, Ilia Topuria ve Justin Gaethje maçı hakkında konuştu

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının gerçek tutkunları ve heyecanlı mücadeleleri bekleyenler için oldukça ilginç ve tartışmalara açık bir haber geldi. PFL hafif sıklet şampiyonu, yetenekli ve yenilgisiz dövüşçü Usman Nurmagomedov, yaklaşan en büyük kapışmalardan biri olan mevcut UFC kemer sahibi Ilia Topuria ile deneyimli Amerikalı 'highlight' Justin Gaethje arasındaki mücadele hakkındaki analitik görüşlerini paylaştı.

Nurmagomedov neden Gaethje'nin şansını yüksek görüyor?

Ünlü 'MMA Junkie' spor yayınına verdiği özel röportajda Rus şampiyon, yaklaşan maçta neden Amerikalı dövüşçünün galip geleceğine inandığını detaylandırdı. Ona göre, Topuria'yı yenmek için doğaüstü bir plan yapmaya gerek yok:

«Kişisel görüşüme göre, bu mücadelede Justin Gaethje zafer kazanacak. Çünkü Topuria'ya karşı oktagona çıkmak için çok özgün bir beceri veya sıra dışı bir taktik gerekmiyor. Bunun için sadece minderde iyi güreşmek, bacaklarına sürekli low-kick (tekme) göndermek ve maç boyunca sürekli aktif olmak yeterli», diyor Usman Nurmagomedov.

«Topuria birkaç raunttan sonra yorulacak»

Usman Nurmagomedov, Ilia Topuria'nın dövüş stilindeki zayıf yönlerini de sıraladı. Belirttiğine göre, Ilia genellikle ayakta ('stoyka'da) güçlü ve ağır vuruşlar yapmayı seviyor. Ancak bu taktik uzun süren maçlarda ona pahalıya mal olabilir:

Dövüşçünün güçlü yanı Zayıf yanı (Usman'ın yorumuna göre) Ilia Topuria — ayakta güçlü vuruşlar yapar. Birkaç rauntluk yoğun baskıdan sonra çabuk yorulur ve güçlü vuruş serilerini durdurur.

Nurmagomedov sözlerini kanıtlamak için mevcut şampiyonun ilk adımlarını örnek gösterdi: «Ilia'nın ilk debut maçını dikkatle izlemiştim. O zaman rakibi onu yere (güreşe) çekip yordu. Sonuçta Topuria puanla kazansa da rakibini erken nakavt edememişti».

Tarihi kapışma ne zaman ve nerede olacak?

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, dünya MMA taraftarlarının odak noktasında olan Ilia Topuria ve Justin Gaethje arasındaki bu son derece şiddetli ve uzlaşmaz geçmesi beklenen süper mücadele bu yılın 15 Haziran tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşecek. Şu anda her iki dövüşçü de kariyerlerinin en önemli maçlarından birine harıl harıl hazırlanıyor.

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