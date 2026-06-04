Google hayatınızı çizgi filme dönüştüren Dreambeans uygulamasını tanıttı

·55·Teknoloji
Google hayatınızı çizgi filme dönüştüren Dreambeans uygulamasını tanıttı

Google Labs deneysel ürünler ekibi, iOS ve Android kullanıcıları için yapay zeka tabanlı yeni Dreambeans uygulamasını kullanıma sundu. Bu alışılmadık isimli uygulama, kullanıcının günlük hayatını analiz ederek animasyonlu hikayeler şeklinde sunuyor. Proje lideri Gözde Öznur'a göre uygulama, Google hizmetlerindeki verileri kullanarak kullanıcıya özel illüstrasyonlu öneriler oluşturuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Dreambeans, kullanıcının izniyle Gmail, Calendar, Photos, YouTube ve Arama Geçmişi gibi uygulamalardaki verileri birleştirir. Örneğin, takviminizde yeni bir köpek yavrusu satın alma planı varsa, uygulama evcil hayvan bakımıyla ilgili eğlenceli ipuçlarını çizgi film tarzında gösterir. Ayrıca bölgenizdeki yeni kafeler veya ilginizi çekebilecek etkinlikler hakkında da hikayeler sunabilir.

Uygulamanın kendine has özelliği, sonsuz içerik kaydırma (doomscrolling) alışkanlığıyla mücadele etmek için tasarlanmış olmasıdır. Dreambeans günde yalnızca 10 ila 14 arası sınırlı sayıda hikaye sunar. Bu, kullanıcıyı uygulamada uzun süre kalmamaya ve edindiği fikirler doğrultusunda gerçek hayatta aktif olmaya teşvik eder.

Gizlilik konusunda Google, bu verilerin yalnızca kullanıcı tarafından görülebildiğini ve güvenli olduğunu vurgulamaktadır. Kullanıcılar istedikleri zaman verilerini silebilir veya hangi hizmetlerin uygulamaya bağlanacağını kendileri seçebilirler. Alışılmadık isim ise sistemin kullanıcı uyurken verileri işleme özelliğine atıfta bulunmaktadır.

GoogleDreambeansYapay ZekaGoogle LabsMobil Uygulama
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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