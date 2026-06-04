Lada Azimut satışa çıkmadan önce turbo motorla donatıldı

·89·Otomobil
Lada Azimut satışa çıkmadan önce turbo motorla donatıldı

AvtoVAZ Genel Müdürü Maksim Sokolov'un açıklamasına göre, Lada Azimut crossover modeli şu anda turbo motorla test ediliyor. Yeni modelin seri üretimiyle ilgili nihai karar, bu testlerin sonuçlarına göre alınacak. Ixbt.com'un haberine göre.

Şirket yönetimi, yakın gelecekte amiral gemisi modelleri, öncelikle de Lada Azimut otomobilini hibrit ve turbo motorlarla donatmayı planlıyor. Böyle bir prototipin bu yılın sonuna kadar geniş kitlelere tanıtılması bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki, konu sadece Rusya'da üretilen ünitelerle sınırlı değil, aynı zamanda ortaklık kapsamında tedarik edilen motorları da kapsıyor. Şu anda Lada markasının Granta, Vesta, Niva, Largus ve Iskra gibi tüm seri modelleri yalnızca atmosferik motorlarla donatılmaktadır.

Lada Azimut crossover modelinin seri üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlanması, satışların ise dördüncü çeyrekte başlaması planlanıyor. Yeni model, Lada Vesta platformasının modernize edilmiş versiyonu üzerine inşa edilmiştir.

Lada AzimutAvtoVAZTurbo MotorOtomobilLada Vesta
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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