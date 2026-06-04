Roland Garros 2026'da Tüm Büyük Slam Şampiyonları Elendi

Tenis dünyasının en prestijli ve çekişmeli turnuvalarından biri olarak kabul edilen ve Fransa'nın başkentine ev sahipliği yapan Roland Garros 2026, en heyecanlı ve beklenmedik aşamasına girdi. Dün, 3 Haziran'da Paris'te çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. Geride kalan maçların sonuçlarına göre, bu sezon tenis tarihindeki en sansasyonel ve beklenmedik sonuçlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Tarihi sansasyon: Şampiyonsuz yarı final!

Bu prestijli turnuvanın ana tablosunun başladığı ilk günlerde, erkekler ve kadınlar kategorilerinde daha önce Büyük Slam turnuvalarında şampiyonluk yaşayan 16 ünlü tenisçi (5 erkek ve 11 kadın) büyük ödül için mücadeleye girişmişti. Ancak Parisli taraftarların gözleri önünde gerçek bir sansasyon yaşandı: Turnuvada yarı finale yükselen sporcular arasında bu eski şampiyonlardan hiçbiri kalmadı!

Tenis yıldızlarının turnuvadan aşama aşama elenme sırası ise şu şekilde oldu:

İlk turlar: Turnuvanın ilk turlarında yedi deneyimli tenisçi — Sloane Stephens, Sofia Kenin, Emma Raducanu, Marin Čilić, Daniil Medvedev, Barbora Krejčíková ve Stan Wawrinka — şanslarını kaybederek turnuvaya erken veda ettiler.

Üçüncü ve dördüncü tur: Sonraki aşamalarda da beklenmedik mağlubiyetler serisi devam etti. Üçüncü tur öncesinde Jelena Ostapenko, Elena Rybakina ve Jannik Sinner gibi favoriler elenirken, dördüncü tur bileti için yapılan mücadelelerde Coco Gauff ve efsanevi Novak Djokovic yenilgi acısı tattı.

Son umut Aryna Sabalenka da elendi

Çeyrek final eşiğinde turnuvadaki gerilim zirve noktasına ulaştı. Ciddi dirençler sonucunda Madison Keys, Iga Świątek ve Naomi Osaka gibi kort kraliçeleri çeyrek finale yükselemediler.

Son şampiyonun elenişi: Yarı final maçları başlamadan önce, bu 16 kişilik listeden turnuvada hayatta kalan tek ve son Büyük Slam şampiyonu Aryna Sabalenka'ydı. Ancak dün oynanan kritik maçta o da mağlup olarak turnuvadan ayrıldı.

Böylece Roland Garros 2026 yarı finalinde taraftarlar, tamamen yeni isimlerin ve beklenmedik kahramanların katıldığı şiddetli çatışmalara tanık olacak.

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