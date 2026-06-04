Meta, Supernatural fitness oyununu bağımsız bir şirkete dönüştürdü

·64·Teknoloji
Meta, Supernatural fitness oyununu bağımsız bir şirkete dönüştürdü

Meta'nın metaverse'ü yaygınlaştırma çabaları beklenen sonucu vermese de, Supernatural VR fitness oyunu bu alandaki en başarılı projelerden biri haline geldi. Antrenmanları eğlenceli ve pratik hale getiren bu uygulamanın kullanıcıları artık rahatlayabilir: proje kapanmayacak. Meta, bu oyunu yaratan Within stüdyosunu 2023 yılında yaklaşık 400 milyon dolara satın almak için sekiz aylık bir antitröst mücadelesi vermişti. Techcrunch.com haber veriyor.

Ancak, bunca çaba ve FTC ile yaşanan davaların ardından Meta, VR ekibinin büyük bir kısmını işten çıkardı ve birkaç yıl içinde yeni içerik eklemeyi durduracağını duyurdu. Bu karar, Supernatural kullanıcılarının sert tepkisine neden oldu. Meta kararını gözden geçirerek nadir bir adım attı: Supernatural ekibinin bağımsız bir şirket olarak ayrılmasına izin verdi.

Yeni kurulan Supernatural Health şirketi, bu yılın sonundan itibaren uygulamanın yönetimini devralacak. Şirketin web sitesinde belirtildiği üzere, oyun önceki antrenörlerini ve kendine özgü tarzını koruyacak. Projeye orijinal kurucuları liderlik edecek. Bu durum, Meta tarafından sağlanan kaynaklarla büyüme aşamasını geçen projenin mantıklı ve olumlu bir sonucu olarak görülüyor.

Kullanıcılar bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Birçok kişi Meta'nın projeyi sadece yok etmek için satın aldığından endişe ediyordu. Artık Supernatural, bağımsız bir ekibin kontrolünde gelişmeye devam edecek; bu durum, büyük teknoloji devleri tarafından satın alınıp daha sonra kapatılan birçok girişimin kaderinin aksine olumlu bir gelişmedir.

MetaSupernaturalVRTeknolojiGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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