Uber Veri Toplamak İçin 500 Özel Araç Kullanıma Sunuyor

Çarşamba günü Uber, gerçek dünya sürüş verilerini toplamak için tasarlanmış yeni bir prototip araç tanıttı. Bu verilerin Avride, Waymo ve WeRide gibi şirketin büyüyen otonom ulaşım ortakları tarafından kullanılması planlanıyor. Dışarıdan sıradan görünen Hyundai Ioniq 5 modeli, tavanında ve yanlarında bulunan çok sayıda sensörle donatılmıştır. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Bu proje Uber için birkaç önemli aşamayı ifade ediyor. Bu, şirketin 2020'de otonom sürüş birimini Aurora'ya satmasından bu yana (bir ortak yardımıyla) topladığı ilk araçtır. Ayrıca, sensörlerle donatılmış Uber araçları aracılığıyla veri toplamaya ve bunları 30'dan fazla teknoloji ortağıyla paylaşmaya hizmet eden, bu yılın başlarında kurulan AV Labs biriminin bir başarısıdır.

Uber, yıl sonuna kadar dünya genelinde 500 adet böyle Hyundai elektrikli aracını hizmete sokmayı planlıyor. Bu filo, robotaksiler için ayda 2 milyon mil mesafede yüksek hassasiyetli veri toplama kapasitesine sahip olacak. Yaz mevsimine kadar 50 böyle aracın yollara çıkması bekleniyor.

Teknik olarak Ioniq 5 modelleri 14 kamera, 8 katı hal lidar sensörü ve 9 radar ile donatılmıştır. Toplanan tüm veriler NVIDIA Dual Drive Thor otonom araç bilgisayarı tarafından işlenir. Uber, ortakların ihtiyaçlarına göre sensör setini gelecekte güncellemeye devam edeceğini açıkladı.

Şirketin temel amacı, otonom sürüş için dünyanın en çeşitli coğrafi eğitim veri tabanını oluşturmaktır. Başarıyla uygulanırsa, bu veri seti ortaklara kendi kendini süren yazılımları eğitmek için zaman senkronize edilmiş 360 derecelik bir görünüm sunacaktır.