Alphabet, Google AI için rekor seviyede 85 milyar dolar topladı

Alphabet'in 85 milyar dolarlık hisse satışı, yatırımcıların yapay zeka (YZ) teknolojilerine olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Şirket başlangıçta 40 milyar dolarlık çeşitli menkul kıymet satmayı planlamıştı, ancak talep beklenenden çok daha yüksek olduğu için ilk aşamada 45 milyar dolar toplandı. Bunu CEO Sundar Pichai X platformasındaki sayfasında duyurdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu büyük işlemde Warren Buffett yönetimindeki Berkshire Hathaway de yer alarak 10 milyar dolarlık hisse satın aldı. Alphabet, önümüzdeki çeyrekte 40 milyar dolarlık daha hisse satmayı planlıyor. Toplam 85 milyar dolarlık rakam, Brezilyalı Petroleo Brasileiro SA tarafından 2010 yılında kırılan 70 milyar dolarlık rekoru yeniledi.

Toplanan fonların tamamı YZ alanının geliştirilmesine harcanacak. Sundar Pichai, bu yatırım stratejisinin işletmelerden ve tüketicilerden gelen artan talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti. Google I/O konferansında açıklandığı üzere, şirket yıl sonuna kadar YZ altyapısı ve veri merkezleri için 180-190 milyar dolar civarında sermaye harcaması yapmayı öngörüyor.

Alphabet'in başarısı tüm YZ pazarı için olumlu bir sinyal olarak kabul ediliyor. Bu durum, Anthropic, OpenAI ve hatta SpaceX gibi şirketlerin gelecekteki IPO süreçlerinin önünü açıyor. Kurumsal yatırımcılar, yapay zeka sektörüne büyük miktarda sermaye yatırmaya hazır olduklarını gösterdiler.

Önümüzdeki beş yıl içinde YZ sektörüne yaklaşık 8 trilyon dolar yatırım yapılması bekleniyor. Bu devasa fonların şirket gelirleri, krediler ve hisse satışları yoluyla oluşturulması gerekecek. Şu anda asıl mesele, halka açık piyasaların uzun vadede bu kadar büyük hacimli yatırımları kabul etmeye hazır olup olmadığıdır.