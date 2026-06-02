Gökbilimciler kozmik boşluklardaki baryonik madde miktarını ilk kez ölçtü

·46·Teknoloji
Gökbilimciler kozmik boşluklardaki baryonik madde miktarını ilk kez ölçtü

Uluslararası bir kozmolog ve radyo astronom ekibi, galaksilerin neredeyse hiç bulunmadığı devasa boşluklar olan kozmik boşlukların (Cosmic voids) içindeki baryonik ("sıradan") madde miktarı hakkında ilk kez doğrudan gözlem verileri elde etti. Analizler, bu tür bölgelerin merkezi kısımlarındaki baryonik madde yoğunluğunun Evren'deki ortalamadan yaklaşık yüzde 60 daha düşük olduğunu gösterdi. Galaksiler ve kümelerinden farklı olarak, boşluklar çok daha sakin gelişir ve bu da onların erken Evren koşulları hakkındaki bilgileri korumalarına olanak tanır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu karmaşık görevi çözmek için bilim insanları hızlı radyo patlamalarını (FRB) — kısa ve son derece güçlü radyo darbelerini kullandılar. Sinyal galaksiler arası uzaydan geçerken serbest elektronlarla etkileşime girer, bu da yolundaki madde miktarını belirlemeye yardımcı olur. Işık yüksek yoğunluklu bir bölgeden geçerse sinyal gecikmesi artar, kozmik boşluğu geçerken ise kendine özgü bir açık oluşur.

Araştırmada iki büyük projenin verileri birleştirildi: üç binden fazla radyo patlamasını kaydeden Kanada'nın CHIME/FRB radyo teleskobu ve galaksilerin dağılımının 3D haritasını oluşturan SDSS BOSS projesi. Bu veri seti, radyo sinyallerinin geçişini kozmik boşlukların geometrisiyle ilişkilendirmeyi mümkün kıldı. Sonuçlar, sıradan maddenin dağılımının en seyrek bölgelerde bile karanlık madde dağılımını tekrarladığını gösteriyor.

Bilim insanları ayrıca boşluklardaki elektron bileşeninin sıcaklığını yaklaşık 1,1 milyon kelvin olarak tahmin ettiler. Bu, Evren'deki sıradan maddenin ana rezervuarlarından biri olarak kabul edilen seyrek sıcak-sıcak galaksiler arası ortamın varlığına işaret ediyor. Gelecekte, CHORD, DSA ve SKA gibi yeni nesil radyo teleskoplarının devreye girmesiyle, gökbilimciler evrenin en boş bölgelerini karanlık enerji ve nötrino kütlesini incelemek için en hassas araç haline getirmeyi planlıyorlar.

UzayAstronomiCHIMERadyoastronomiKozmoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit EttiBugün, 12:51Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya ÇıkacakBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır