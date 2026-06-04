Chieftec, Computex fuarında 4 ekran kartı için tasarlanan The Big One ve Vista Max kasalarını tanıttı

Computex 2026 fuarında Chieftec şirketi iki yeni kasa tanıttı: ATX Tower formatındaki Vista Max (GX-30B-OP) ve E-ATX Tower formatındaki The Big One (BA-30B-OP). İlk model şık tasarım ve verimli soğutma sistemine odaklanırken, ikincisi iş istasyonları ve sunucu konfigürasyonları için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Vista Max modeli, önceki Vista sürümünün büyütülmüş bir versiyonu olup, dört adet ARGB aydınlatmalı 140 mm fan ile donatılmıştır. Cihazın ayırt edici özelliği, senkronize iki güç düğmesine sahip olmasıdır; biri ön panelde, diğeri ise üst kısımda yer alır. Ayrıca, kasanın alt ön kısmında açısı ayarlanabilir ek fan takma imkanı sunulmuştur.

The Big One kasası profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiş olup, E-ATX'e kadar anakartları destekler. Birden fazla PCIe kartı için sekiz genişletme yuvası bulunur ve bu, aynı anda dört adede kadar ekran kartı takılmasına olanak tanır. Kasa içinde ağır ekran kartlarını desteklemek için özel dikey bir destek de monte edilmiştir.

Her iki yeni model de uzunluğu 420 mm'ye kadar olan modern ekran kartlarını sığdırabilir. The Big One modelinin arka kısmında havayı dışarı atan ek bir fan bulunur, ancak bu fan ekran kartı portlarını kısmen engelleyebilir. Üretici, The Big One kasasının fiyatının yaklaşık 150 euro civarında olacağını açıkladı.