Bybit borsası Western Union'ın USDPT stablecoin'ini ekledi

·32·Ekonomi
Bybit borsası Western Union'ın USDPT stablecoin'ini ekledi

Kripto para borsası Bybit, Western Union tarafından çıkarılan USDPT stablecoin'ini platformuna entegre etti. Bu adım, ödeme devi dijital dolarını ilk kez büyük bir kripto ticaret platformuna taşıdı. Perşembe günü yayınlanan habere göre, ABD dolarına endeksli USDPT artık Bybit kullanıcıları için saklama, ticaret ve transferler için açık. Cointelegraph.com haberi veriyor.

Bu ortaklık, USDPT'nin kapsamını basit ödemelerin ötesine taşıyarak kripto ticaret ekosistemine entegre ediyor. Bybit, bu varlığı destekleyen ilk büyük borsa oldu. Western Union, dijital varlık stratejisi kapsamında USDPT stablecoin'ini bu yılın Mayıs ayında Solana blok zincirinde başlatmıştı.

Western Union Digital tarafından çıkarılan bu stablecoin, Anchorage Digital Bank'taki rezervlerle desteklenmektedir. Şirket yetkilileri, varlığın ABD'nin GENIUS Act yasal çerçevesinin gerekliliklerine tam olarak uyduğunu belirtiyor. Bu, ödeme stablecoinleri için belirlenen federal düzenleme standartlarına uyulduğu anlamına gelir.

Günümüzde stablecoin piyasası, dijital varlıklar alanının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olmaya devam ediyor. DeFiLlama verilerine göre, dolara endeksli stablecoinlerin toplam değeri yaklaşık 320 milyar dolara ulaştı. Western Union'a ek olarak MoneyGram, Mastercard ve Visa gibi büyük finans kuruluşları da bu pazara aktif olarak giriyor.

Özellikle MoneyGram yakın zamanda Stellar ağında MGUSD stablecoin'ini çıkarırken, Mastercard ödeme sistemlerinde USDC, PYUSD ve RLUSD gibi varlıkların desteklenmesini genişletiyor. Visa, stablecoinler aracılığıyla gerçekleştirilen işlem hacminin yıllık 7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

BybitWestern UnionUSDPTStablecoinKripto Para
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD senatörleri kripto para sermayesi kurallarının netleştirilmesini talep ettiBugün, 05:16OCC Başkanı: World Liberty Financial üzerinde yalnızca Demokratlar baskı uyguluyorBugün, 22:15Profesyonel yatırımcılar ilk çeyrekte 52 bin Bitcoin ETF sattıBugün, 20:14Bitcoin fiyatı 60 bin dolarlık destek seviyesinde takıldıDün, 18:19Kripto para piyasasında dalgalanma: Bitcoin toparlanıyor, NEAR keskin düştüDün, 16:13
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
2 Haziran için döviz kurları açıklandı