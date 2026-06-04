Oura Ring 5 İncelemesi: Daha İnce, Daha Hafif ve Daha Mükemmel

Oura Ring 5'in kutusunu açtığımda, ilk dikkatimi çeken şey ne kadar küçük olduğu oldu. Oura Ring 4 Ceramic modelini kullanan biri olarak, yeni Ring 5'in önemli ölçüde daha kompakt ve hafif olduğunu hemen fark ettim. Oura şirketi bu cihazı dünyadaki en küçük akıllı yüzük olarak tanımlıyor ve önceki modele göre %40 daha küçük. Yüzüğün genişliği 7,90 mm'den 6,09 mm'ye, kalınlığı ise 2,88 mm'den 2,28 mm'ye düştü. Techcrunch.com bildiriyor .

Ağırlıktaki değişiklikler de sevindirici: Ring 5, boyutuna göre 2 gramdan 2,69 grama kadar ağırlığında, Ring 4 ise 3,3 gramdan 5,2 grama kadardı. Bu değişiklikler sadece konforu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazı estetik açıdan sıradan bir takıya yaklaştırıyor. Artık parmakta bir "akıllı gadget" gibi görünmüyor, diğer yüzüklerle uyum sağlıyor. Bu, akıllı yüzüklerin büyük boyutundan şikayet eden kullanıcılar için birebir.

Oura, bu güncellemeyi kullanıcı talepleri ve RingConn ile Ultrahuman gibi abonelik gerektirmeyen rakiplerin baskısı altında gerçekleştirdi. Ring 5 parmakta neredeyse hissedilmiyor, bu da onu gece uyku ve sağlık göstergelerini izlemek için daha konforlu hale getiriyor. Akıllı saatle uyumaya alışkın olmayanlar için en uygun çözüm budur. Cihazın kompaktlığı işlevselliğini olumsuz etkilemedi.

Pil ömründe de bir artış gözlemlendi: Ring 5 tek şarjla 6 ila 9 gün arasında hizmet veriyor (önceki modelde 5–8 gündü). Beş günlük kesintisiz kullanımdan sonra bile %25 pilim kaldı. Şunu belirtmek gerekir ki, yeni model şu anda 6'dan 13'e kadar olan bedenlerde sunuluyor. Şirket, üretimdeki zorluklar nedeniyle en popüler bedenlere odaklandığını açıkladı.