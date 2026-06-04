Zangiota ilçesinde modern yeni bir üst geçidin inşaatı başladı

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Zangiota ilçesinde modern yeni bir üst geçidin inşaatı başladı

Taşkent vilayetinin Zangiota ilçesinde yaşayan halk ve ayrıca bu bölgeden düzenli olarak geçen tüm sürücüler için yılın en sevindirici ve beklenen haberlerinden biri duyuruldu! Yollardaki trafik sıkışıklığına son vermek, halkın mesafelerini kısaltmak ve seyahatlerini güvenli hale getirmek amacıyla büyük bir altyapı projesi başlatıldı.

«Özbekistan Demir Yolları» anonim şirketinin basın hizmetinin resmi açıklamasına göre, ilçedeki «Sabir Rahimov» ve «Ortaovul» demiryolu istasyonları arasında yer alan ve uzun yıllardır sürücülere büyük rahatsızlık veren ünlü demiryolu hemzemin geçidi köklü bir şekilde modernize ediliyor. Günümüzde bu bölgede araçların serbest dolaşımını sağlayacak modern bir köprü (üst geçit) inşaat çalışmaları yoğun bir aşamaya girdi.

Uzun yıllardır süren soruna modern çözüm

Bu imar girişimi, bölge halkı ve sürücüler için yıllardır en acı verici ve güncel olan trafik kısıtlamalarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Proje planına göre, trenlerin geçişi sırasında araçların saatlerce beklediği eski demiryolu hemzemin geçidinin yerine uzunluğu 23,6 metre olan görkemli ve modern bir üst geçit yükselecek.

Zangiota ilçesinde modern yeni bir üst geçidin inşaatı başladı

Yeni mühendislik yapısının inşaatının tamamlanması aşağıdaki olumlu değişiklikleri garanti eder:

  • Trafik akışının sürekliliği: Otomobiller, demiryolu trafiğinden bağımsız olarak, duraksamadan günün her saati kesintisiz hareket etme imkanına sahip olacak;

  • Trafik sıkışıklığının azalması: Özellikle günün yoğun saatlerinde (sabah ve akşam) yaşanan gerginlik ve uzun kuyruklar önemli ölçüde ortadan kalkacak;

  • Yüksek güvenlik: Demiryolu ve karayolunun birbirinden tamamen bağımsız olarak kesişmesi sayesinde trafik kazası riski minimum düzeye indirilecek.

Sürücüler ve yolcular için yeni konfor

Bu üst geçidin inşaatı tamamen tamamlandıktan ve resmen hizmete açıldıktan sonra, Zangiota ilçesinin ulaşım-lojistik potansiyeli daha da artacaktır. Bu da yolcuların zamanından tasarruf etmelerini sağlamanın yanı sıra, varış noktalarına güvenle ulaşmalarını temin edecektir.

Proje nesnesi

Yapının uzunluğu

Ana amaç

Sabir Rahimov — Ortaovul istasyonları arası

23,6 metre

Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak, güvenli ve kesintisiz trafiği sağlamak

Geleceğe bakış: Ülkemizde yol altyapısını iyileştirmek amacıyla yürütülen bu tür imar çalışmaları, halkımızın refahını artırmaya hizmet eden en asil adımlardan biridir. Demiryolu çalışanlarına ve inşaatçılarımıza bu sorumluluk dolu işte başarılar dileriz!

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Taşkent BölgesiZangiota İlçesiÖzbekistan DemiryollarıSobir RahimovOrtaovul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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