Namangan'da 40 bin dolar rüşvet alan soruşturmacı ve avukat tutuklandı

Ülkemizde hukukun üstünlüğünü sağlamak ve yolsuzluğun her türlü tezahürüne son vermek amacıyla kararlı mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Özellikle adaleti tesis etmesi gereken alanların temsilcilerinin yasa dışı eylemlerine karşı tavizsiz bir tutum sergilenmektedir. Devlet Güvenlik Hizmeti (DXX) çalışanları tarafından Namangan vilayetinde gerçekleştirilen bir sonraki büyük operasyon da bunun açık bir kanıtı oldu.

Ortaya çıktığı üzere, Namangan vilayeti İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesi soruşturmacısı, yürüttüğü ceza davasında büyük miktarda parayı zimmetine geçirmeyi planlıyordu. Chust ilçesinde ikamet eden, 2006 doğumlu genç bir vatandaşa karşı açılan ceza davasını lehine sonuçlandırıp tamamen kapatma taahhüdünde bulunmuştu.

Aracı avukatın dahil olduğu sinsi plan

Soruşturmacı, bu suç planını hayata geçirmek ve gölgede kalmak amacıyla, davayla hiçbir ilgisi olmayan bir avukatı ortak olarak dahil etti. Anlaşarak, şüpheli şahsın babasından sorunu çözmek karşılığında nakit olarak 40.000 ABD doları talep ettiler.

Kolluk kuvvetlerine ulaşan istihbarat bilgileri üzerine DXX çalışanları Chust ilçesinde özel bir operasyon planladı ve uygulama iki aşamada başarıyla tamamlandı:

Birinci aşama: Avukatlar Birliği avukatı, Chust ilçesi sınırları içinde şüpheli gencin babasından istenen 40 bin doları aldığı sırada maddi delillerle birlikte yakalandı.

İkinci aşama: Özel operasyon hızla sürdürüldü ve yakalanan avukat, kendi payını aldıktan sonra kalan 30.000 ABD dolarını Namangan vilayeti İçişleri Bakanlığı Soruşturma Dairesi soruşturmacısına teslim ederken soruşturmacı da tuzağa düştü.

Suçlular tutuklandı

Kanun herkes için eşittir, hizmet konumu veya unvanlar kimseye ayrıcalık sağlamaz. Bu vahim olayın ardından her iki şahıs hakkında ceza davası açıldı ve toplumdan izole edildiler.

Ceza davası katılımcıları Ceza Kanunu maddeleri Uygulanan tedbir İçişleri Bakanlığı Soruşturmacısı Madde 210 (Rüşvet alma) «Tutuklama» tedbir Avukatlar Birliği avukatı Madde 212 (Rüşvet alıp vermede aracılık etmek) «Tutuklama» tedbir

Şu anda bu kişilerin yasa dışı eylemleriyle ilgili kapsamlı ve derinlemesine soruşturma işlemleri yürütülmektedir.

Editörün görüşü: Genç bir vatandaşın kaderini ve geleceğini para karşılığında ticarete döken, adalet savunucusu olmasına rağmen hırsın kölesi haline gelen kişilerin eylemleri hiçbir ölçüye uymaz. Bu tür operasyonlar, toplumumuzda adalet ölçülerinin her zaman öncelikli olduğunu gösterir.

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