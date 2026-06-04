Bitcoin fiyatı 60 bin dolarlık destek seviyesinde takıldı

·70·Ekonomi
Bitcoin fiyatı 60 bin dolarlık destek seviyesinde takıldı

Perşembe günü Wall Street borsalarının açılmasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 64.000 doların altına düştü ve haftalık kayıplar %13,5'e ulaştı. TradingView verilerine göre, BTC fiyatı Şubat ayının başından bu yana görülen en düşük seviyeden sonra toparlanmakta zorlanıyor. Cointelegraph.com haber veriyor.

BTC/USD paritesi 200 haftalık basit hareketli ortalamasını (SMA) yeniden test etti ve 2022'deki "ayı" piyasası davranışlarını tekrarlamaya devam ediyor. Tanınmış tüccar Daan Crypto Trades, X platformundaki analizinde 80.000 dolar bölgesindeki başarısız testten sonra düşüşün devam ettiğini vurguladı.

Uzmanın görüşüne göre, şu anda ana odak 60.000 dolar seviyesinde olup, bu seviye piyasayı destekleyen kilit bir dayanak noktası olarak hizmet etmelidir. Haftalık 200MA göstergesinin de tam olarak bu bölgede bulunması, önemini daha da artırıyor.

The Kobeissi Letter analitik kaynağı, Ekim 2025'ten bu yana kripto piyasasının toplam piyasa değerinin 2 trilyon dolardan fazla fon kaybettiğini belirtiyor. Bu durum, yatırımcılar arasında endişelerin artmasına ve likiditenin azalmasına neden oluyor.

Kısa vadeli görünümde satıcılar hâlâ baskın. Exitpump takma adlı analistin sözlerine göre, Binance borsasındaki vadeli işlemler emir defterinde her fiyat yükselişi, satıcıların güçlü baskısıyla karşılanıyor ve bu durum fiyatın yukarı yönlü hareketini engelliyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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