Ray Dalio yapay zeka piyasasında balon oluştuğu konusunda uyardı

·58·Teknoloji
Ray Dalio yapay zeka piyasasında balon oluştuğu konusunda uyardı

Bridgewater Associates hedge fonunun kurucusu milyarder Ray Dalio, yapay zeka (AI) piyasasındaki hızlı büyümenin bir yatırım balonunun oluştuğuna işaret ettiğini ve bunun er ya da geç patlayabileceğini belirtti. Bloomberg Television'a verdiği röportajda Dalio, tüm büyük teknolojik devrimlerin aşırı yatırım dönemleriyle birlikte gerçekleştiğini vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sözlerine göre, piyasa katılımcıları zor bir seçimle karşı karşıya: ya pazar payı elde etmek için çok fazla sermaye harcamak ya da yeterli yatırım yapmayarak rakiplere fırsat vermek. Son aylarda borsa piyasasının ana itici güçlerinden biri, AI altyapısına odaklanan yarı iletken üreticileri oldu. Veri merkezleri için yüksek performanslı çiplere olan talep, kotasyonların rekor seviyelere çıkmasına ve sektörün aşırı ısınması konusundaki tartışmalara neden oldu.

NVIDIA'nın icra kurulu başkanı Jensen Huang, yatırımcıların endişelerine yanıt olarak, AI piyasasına yapılan yatırımların "aşırı yüksek" getiri sağladığını ve mevcut teknolojik döngünün istikrarlı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Dalio, temel riske dikkat çekiyor: ona göre balon, beklentiler gerçek nakit akışlarına dönüşmeye başladığında ve piyasa şirketlerin kârlılık potansiyelini yeniden değerlendirmek zorunda kaldığında patlayacak.

Milyarderin vurguladığı üzere, AI sektöründeki mevcut dinamikler teknolojik döngülerin tipik senaryosunu tekrarlayabilir; yani teknolojinin gerçek değerinden bağımsız olarak, hızlı büyüme dönemi acı verici bir düzeltme ile yer değiştirebilir. Bilgi için, Ray Dalio 2025 yılında Bridgewater Associates yönetiminden tamamen ayrıldı, hisselerini sattı ve yönetim kurulundan istifa etti.

Ray DalioYapay ZekaNVIDIAYatırımBloomberg
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusyalı okul öğrencilerinin %80'i yapay zeka kullanıyorBugün, 05:23Mira Murati yeni projesiyle sahneye geri döndüBugün, 05:20ChatGPT, Rusya'da popülerlikte Claude ve Gemini'yi geride bıraktıBugün, 05:00Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldıBugün, 04:29Dzen platforması Cortex yapay zeka mimarisine geçiyorBugün, 02:51Founders Fund, teknoloji dünyasının yıldızlarının katılımıyla bir şov başlattıBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak