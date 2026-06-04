Ray Dalio yapay zeka piyasasında balon oluştuğu konusunda uyardı

Bridgewater Associates hedge fonunun kurucusu milyarder Ray Dalio, yapay zeka (AI) piyasasındaki hızlı büyümenin bir yatırım balonunun oluştuğuna işaret ettiğini ve bunun er ya da geç patlayabileceğini belirtti. Bloomberg Television'a verdiği röportajda Dalio, tüm büyük teknolojik devrimlerin aşırı yatırım dönemleriyle birlikte gerçekleştiğini vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sözlerine göre, piyasa katılımcıları zor bir seçimle karşı karşıya: ya pazar payı elde etmek için çok fazla sermaye harcamak ya da yeterli yatırım yapmayarak rakiplere fırsat vermek. Son aylarda borsa piyasasının ana itici güçlerinden biri, AI altyapısına odaklanan yarı iletken üreticileri oldu. Veri merkezleri için yüksek performanslı çiplere olan talep, kotasyonların rekor seviyelere çıkmasına ve sektörün aşırı ısınması konusundaki tartışmalara neden oldu.

NVIDIA'nın icra kurulu başkanı Jensen Huang, yatırımcıların endişelerine yanıt olarak, AI piyasasına yapılan yatırımların "aşırı yüksek" getiri sağladığını ve mevcut teknolojik döngünün istikrarlı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Dalio, temel riske dikkat çekiyor: ona göre balon, beklentiler gerçek nakit akışlarına dönüşmeye başladığında ve piyasa şirketlerin kârlılık potansiyelini yeniden değerlendirmek zorunda kaldığında patlayacak.

Milyarderin vurguladığı üzere, AI sektöründeki mevcut dinamikler teknolojik döngülerin tipik senaryosunu tekrarlayabilir; yani teknolojinin gerçek değerinden bağımsız olarak, hızlı büyüme dönemi acı verici bir düzeltme ile yer değiştirebilir. Bilgi için, Ray Dalio 2025 yılında Bridgewater Associates yönetiminden tamamen ayrıldı, hisselerini sattı ve yönetim kurulundan istifa etti.