Apple, App Store üzerinden 1,4 trilyon dolarlık satış gerçekleştiğini duyurdu

Apple şirketi, gelecek hafta düzenlenecek Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliği arifesinde App Store ekosisteminin yıllık raporunu yayınladı. Teknoloji devinin açıklamasına göre, 2025 yılında App Store üzerinden gerçekleşen toplam işlem ve satış hacmi 1,4 trilyon doları aştı. Bu rakam, geçen yılın 1,3 trilyon dolarlık sonucundan önemli ölçüde yüksektir. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirket, bu büyük tutarın %90'ının Apple'a herhangi bir komisyon ödenmeyen işlemlerden oluştuğunu vurguluyor. Rapora göre, 1,1 trilyon dolar fiziksel mal ve hizmet satışlarına, 149 milyar dolar ise dijital ürünlere karşılık geliyor. Dijital ürün satışları geçen yılın 131 milyar dolarını aşarken, Apple bu alanda iş hacmi ve türüne göre %15 ile %30 arasında komisyon alıyor.

Ayrıca, uygulamalar içi reklam gelirleri 2025 yılında 151 milyar doları buldu. App Store platformunu her hafta dünyanın 175 ülkesinden ortalama 850 milyon kullanıcı kullanıyor. Apple, en popüler 100 uygulamanın 40'ının yapay zeka (AI) özelliklerine sahip olduğunu ve diğer uygulamalara kıyasla daha hızlı büyüme gösterdiğini özellikle belirtiyor.

Bu rapor, Siri sisteminin güncellenmesi ve işletim sistemlerine AI teknolojilerinin derin entegrasyonu dahil olmak üzere WWDC kapsamında beklenen büyük duyurular için zemin hazırlıyor. Bölgesel büyümeye gelince, son altı yılda App Store üzerinden gerçekleşen satışlar Çin'de iki katına, ABD ve Avrupa'da ise üç katından fazla arttı.