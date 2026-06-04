ITER projesi takvimi aştı: Dünyanın en büyük termonükleer reaktörü

·57·Teknoloji
ITER projesi takvimi aştı: Dünyanın en büyük termonükleer reaktörü

Uluslararası Deneysel Termonükleer Reaktör (ITER) inşaatı, belirlenen takvimin altı ay önünde ilerliyor. Bu durumu proje lideri Pietro Barabaschi duyurdu. Sözlerine göre, 2023'ten beri proje üzerindeki çalışma hızı fiilen iki katına çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bir sektör modülünü monte etmek için yaklaşık bir buçuk yıl harcanırken, şu anda her altı ayda iki böyle modül monte etme imkanı doğdu. 2025'te gerçekleştirilen iş hacmi, 2023'e kadar olan herhangi bir yıla kıyasla iki katından fazlaydı.

Barabaschi, elde edilen bu sonucu proje için tarihi bir aşama olarak nitelendirdi ve ITER fikrinin başlangıçta Profesör Velikhov tarafından önerildiğini vurguladı. Bu teknolojinin gelecekte insanlığı sonsuz ve temiz enerjiyle sağlayacak 'yapay güneş' işlevini görmesi bekleniyor.

Daha önce ITER reaktörünün 330 ton ağırlığındaki mıknatısının başarıyla -269 Santigrat derece çalışma sıcaklığına kadar soğutulduğu bildirilmişti. Bu başarı, termonükleer füzyon sürecini başlatma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

ITERTeknolojiEnerjiFizikİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusyalı okul öğrencilerinin %80'i yapay zeka kullanıyorBugün, 05:23Mira Murati yeni projesiyle sahneye geri döndüBugün, 05:20ChatGPT, Rusya'da popülerlikte Claude ve Gemini'yi geride bıraktıBugün, 05:00Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldıBugün, 04:29Dzen platforması Cortex yapay zeka mimarisine geçiyorBugün, 02:51Founders Fund, teknoloji dünyasının yıldızlarının katılımıyla bir şov başlattıBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak