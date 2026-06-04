ITER projesi takvimi aştı: Dünyanın en büyük termonükleer reaktörü

Uluslararası Deneysel Termonükleer Reaktör (ITER) inşaatı, belirlenen takvimin altı ay önünde ilerliyor. Bu durumu proje lideri Pietro Barabaschi duyurdu. Sözlerine göre, 2023'ten beri proje üzerindeki çalışma hızı fiilen iki katına çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bir sektör modülünü monte etmek için yaklaşık bir buçuk yıl harcanırken, şu anda her altı ayda iki böyle modül monte etme imkanı doğdu. 2025'te gerçekleştirilen iş hacmi, 2023'e kadar olan herhangi bir yıla kıyasla iki katından fazlaydı.

Barabaschi, elde edilen bu sonucu proje için tarihi bir aşama olarak nitelendirdi ve ITER fikrinin başlangıçta Profesör Velikhov tarafından önerildiğini vurguladı. Bu teknolojinin gelecekte insanlığı sonsuz ve temiz enerjiyle sağlayacak 'yapay güneş' işlevini görmesi bekleniyor.

Daha önce ITER reaktörünün 330 ton ağırlığındaki mıknatısının başarıyla -269 Santigrat derece çalışma sıcaklığına kadar soğutulduğu bildirilmişti. Bu başarı, termonükleer füzyon sürecini başlatma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.