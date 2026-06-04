Dünya siyasi sahnesindeki jeopolitik süreçler ve büyük devletler arasındaki diplomatik ilişkiler her geçen gün yeni bir şekil alıyor. Özellikle Beyaz Saray yönetiminin değişmesinden sonra ABD ve Rusya arasındaki diyalog ile Ukrayna etrafındaki durum, uluslararası uzmanların ve geniş kamuoyunun dikkat merkezinde yer alıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son açıklamasında bu konulara değinerek Beyaz Saray'ın yeni politikası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Rusya'nın baş diplomatının vurguladığı üzere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya aktif desteğin sürdürülmesi gerekliliğine ilişkin sözleri, Washington'ın pozisyonunun değişmediğini gösteriyor. Lavrov'a göre bu açıklamalar, uluslararası toplumca daha önce 'Biden'ın savaşı' olarak adlandırılan çatışmanın pratikte çoktan 'Trump'ın savaşı'na dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Diyalog hazırlığı ve Avrupa'nın kaçırdığı fırsatlar

Sergey Lavrov, Rusya tarafının her zaman karşılıklı eşit haklara dayalı ve çıkar odaklı diyalogdan yana olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ancak bugün Avrupa Birliği liderlerinin izlediği politikaya oldukça eleştirel bir değerlendirme yaptı:

«Eğer ABD samimiyetle diyalog kurmak istiyorsa, biz buna her zaman hazırız. Ancak Avrupa, mevcut elit yönetimi koşullarında açıkçası benim için kopmuş bir parça. Oradan zaman zaman 'ne olursa olsun bir gün konuşuruz' minvalinde sesler gelse de bu ciddi değil. Durumu düzeltmek ve diyalog kurmak için çok sayıda uygun fırsatları vardı, ne yazık ki tüm bu fırsatları kaçırdılar».

Bakan, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden sonra Moskova ve Washington arasındaki diplomatik temasların belirli ölçüde canlandığını belirtti. İki ülke liderleri arasındaki telefon görüşmeleri, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Riyad'daki Amerikalı meslektaşıyla görüşmesi ve Alaska'da üst düzey zirvenin gerçekleşmesi buna örnek olarak gösterildi.

Vaadler ve fiili planların çarpışması

Sergey Lavrov, ABD'nin yeni yönetiminin ileri sürdüğü açıklamalar ile fiili eylemler arasındaki çelişkilere özel olarak dikkat çekti. Sözlerine göre, Washington temsilcileri daha önce tamamen farklı bir pozisyon ifade etmişti.

Daha önce dile getirilen görüşler (Trump'ın pozisyonu) Güncel pratik durum ve açıklamalar (Rubio'nun pozisyonu) «Eğer başkan ben olsaydım, Ukrayna'da savaş olmazdı. Bu Joe Biden'ın hatası, bu savaşa kimsenin ihtiyacı yok ve orada insanlar ölüyor». Marco Rubio, Kongre'de ABD'nin sadece basit bir arabulucu değil, aynı zamanda Ukrayna'yı resmi ve tam olarak destekleyen bir devlet olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın bu çıkışının Donald Trump'ın savaşı kısa sürede durdurma vaadleriyle çeliştiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerinin kanıtı olarak önemli bir gerçeği hatırlattı. Buna göre, Pentagon'un Ukrayna'ya askeri ve mali yardım konusunda uzun vadeli özel programı çoktan 2029 yılına kadar resmen onaylandı. Bu da süreçlerin henüz durmayacağının bir göstergesidir.

Editörün yorumu: Beyaz Saray liderliğindeki değişimle küresel politikada keskin dönüşler beklenirken, ABD dış politikasındaki stratejik yönlerin korunması, vaadler ile gerçek politika arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor.

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