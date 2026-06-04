Bahmal'de sürücü ehliyetini rüşvetle satmaya çalışan yetkililer yakalandı

Ülkemizde yolsuzluğun her türlü tezahürüne karşı kararlı ve uzlaşmaz mücadele devam etmektedir. Toplumsal gelişmeye engel olan, hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve makamını kötüye kullanan kişiler, eylemlerine uygun cezayı kaçınılmaz olarak alacaktır. Bu tür acil ve kararlı tedbirlerden biri, Cizzak vilayetinin pitoresk köşelerinden biri olan Bahmal ilçesinde gerçekleştirildi.

Başsavcılık huzurundaki Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin Bahmal ilçe şubesi ile diğer kolluk kuvvetleri personelinin işbirliğiyle yüksek seviyede özel bir operasyonel etkinlik düzenlendi. Bu planlı uygulama sırasında, sektördeki büyük dolandırıcılık ve rüşvet suçunun önüne geçildi.

Anlaşma yapan yetkililer tuzağa düştü

Belirlendiği üzere, geniş yetkilere sahip kurum yöneticileri nefislerinin kölesi haline gelerek yasa dışı işlere bulaştılar. Agro-sınai kompleks üzerinde kontrol sağlayan müfettişliğin ("Uzagroinspeksiya") Şorof Raşidov ilçe şube müdürü D.O. ve aynı şubenin baş uzmanı A.Ş., suç ortaklığı halinde bir plan hazırladılar.

Hizmet yetkilerini kullanarak, vatandaş A.T.'ye herhangi bir zorluk çekmeden, sınavsız olarak tarım, meliorasyon ve yol yapım tekniklerini kullanma hakkı veren özel "traktör-makinist" sürücü ehliyeti düzenlemeyi (almayı) vaat ettiler.

Hedeflenen tutar: Bu yasa dışı hizmet karşılığında vatandaştan 3,8 milyon sum miktarında para talep ettiler.

Yakalanma anı: Yetkili kişiler, planlarını tamamlamak amacıyla belirlenen parayı aracı vatandaş F.A. üzerinden alırken tam o saniyelerde kolluk kuvvetleri tarafından maddi delillerle birlikte yakalandılar.

Hukukun üstünlüğü: Ceza davası açıldı

Günümüzde yasalarımız herkes için eşittir ve hiç kimse sorumluluktan kaçıp kurtulamaz. Bu vahim yolsuzluk olayıyla ilgili derhal yasal önlemler alındı.

Suçu işleyen kişiler Ceza Kanunu maddesi Mevcut durum Şube müdürü D.O. ve baş uzman A.Ş. Madde 210 (Rüşvet alma) Ceza davası açıldı, soruşturma sürüyor

Şu anda, bu kişilerin diğer benzer suçlara karışıp karışmadığını belirlemek ve duruma tam hukuki değerlendirme yapmak amacıyla yoğun soruşturma faaliyetleri yürütülmektedir.

Editörün görüşü: Traktör veya diğer büyük inşaat makinelerini ilgili bilgi ve beceri olmadan, para karşılığında kullanma hakkı elde etmek, yarın sokaklarda veya tarla alanlarında insan hayatını tehdit eden vahim kazalara neden olabilir. Bu nedenle, halkın güvenliğini nefisleri uğruna tehlikeye atanlar cezasız kalmayacaktır.

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