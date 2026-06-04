İnsansı robotların fiyatları keskin düştü: artık otomobillerden daha ucuzlar

·45·Teknoloji
İnsansı robotların fiyatları keskin düştü: artık otomobillerden daha ucuzlar

İnsan benzeri robot pazarı köklü bir değişimin eşiğinde. Sadece bir yıl önce mühendislik prototipleri için neredeyse bir milyon yuan (yaklaşık 150 bin dolar) istenirken, bugün Çin'in ikinci el pazarlarında bu tür cihazlar on kat daha uygun fiyatlarla kitlesel olarak ortaya çıkıyor. Şu anda bunları yaklaşık 50.000 yuan'a (yaklaşık 7,4 bin dolar) satın almak mümkün. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İkinci el ticaret platformlarında, teknoloji blog yazarları ve ajanslar tarafından test amacıyla alınan "neredeyse yeni" robotların sayısı da arttı. Bu tür cihazlar genellikle başlangıç fiyatının %60-70 indirimle satılıyor. Birinci el piyasasında da rekabet şiddetlendi: Unitree Robotics şirketinin R1 Air robotu 29.900 yuandan sunulurken, Nisan ayında piyasaya sürülen yeni çift kollu robotun fiyatı 26.900 yuana düşürüldü.

Songyan Power şirketi tarafından tanıtılan Bumi robotu, 9.998 yuan fiyatla insan benzeri robotlar tarihinde 10.000 yuan barajının altına inen ilk model oldu. Bu robotun 500 adetlik ilk partisi sadece iki gün içinde tükendi. Ayrıca, Booster Robotics şirketinin Booster K1 modeli de 29.900 yuandan satılıyor; bu da endüstriyel robot fiyatlarının keskin şekilde düştüğünü gösteriyor.

Robot kiralama pazarı da önemli ölçüde ucuzladı. Daha önce insansı bir robotun günlük kirası 10.000 yuana ulaşırken, bu yılın Mayıs ayı itibarıyla ticari amaçlar için kiralama fiyatı günde 800–1500 yuana kadar düştü. Uzmanlara göre, bileşen fiyatlarının düşmesi ve laboratuvar ortamından seri üretime geçiş, fiyatların daha da ucuzlamasına hizmet ediyor.

RobotikÇinUnitree RoboticsTeknolojiİnsansı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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