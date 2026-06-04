Portekiz'in Benfica kulübü, Real Madrid başkanı Florentino Perez'den Jose Mourinho konusunda resmi bir teklif alındığını doğruladı. Lizbon kulübünün Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CMVM) yaptığı açıklamaya göre, Madrid kulübü uzmanının sözleşmesindeki fesih bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtti. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu.

Bu hamleler, Santiago Bernabeu'da yapılacak başkanlık seçimleriyle doğrudan bağlantılı. Mevcut başkan Florentino Perez, ana rakibi Enrique Riquelme ile mücadelesinde Jose Mourinho seçeneğini ana koz olarak kullanıyor. Pazar günü yapılacak seçimlerde Perez kazanırsa, Özel Bir'in Madrid'e dönüşü resmileşecek.

Benfica yönetimi teknik direktörünü bedavaya bırakmak istemiyor. Resmi açıklamada, Jose Mourinho'nun La Liga'ya dönüşü için sözleşmesindeki 15 milyon euroluk maddeyi etkinleştirmesi gerektiği belirtildi. Bu tutar, teknik direktörün Lizbon kulübündeki son yıllardaki yıllık maaşına eşit.

Perez'in rakibi Enrique Riquelme, seçimleri kazanması halinde Manchester City'nin yıldızları Erling Haaland ve Rodri ile sözleşme imzalayacağını vaat etmişti. Buna karşılık Florentino Perez, deneyimli teknik direktör adayını öne sürerek kulüp üyelerinin güvenini kazanmaya çalışıyor.

İlginç bir şekilde, Çarşamba günü sosyal medyada Jose Mourinho'nun Madrid'e dönmeyi kabul ettiği bir video yayıldı. Daha sonra teknik direktör, bu videonun yapay zeka (AI) yardımıyla oluşturulduğunu açıkladı. Buna rağmen, Perez'in kampanyası Portekizli uzmanın dönüşü üzerine tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.