Yandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattı

Rus Dili Günü münasebetiyle Yandex ekibi, ana sayfasında bölgesel lehçeler ve özgün kelimelere adanmış yeni bir interaktif proje tanıttı. Bu oyun, kullanıcıların Rusya'nın farklı bölgelerinde kullanılan kelime dağarcığını ne kadar iyi bildiklerini test etmelerine olanak tanır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında, Kasım 2025'ten itibaren Alisa AI sanal asistanıyla yapılan 3,8 milyardan fazla anonim mesajın analizi temelinde oluşturulmuş 46 adet olağan dışı bölgesel kelime seçildi. Şirketin analistleri, her kelimenin özgünlüğünü farklı bölgelerdeki kullanım sıklığını karşılaştırarak belirledi.

Kullanıcılar oyuna katılarak verilen ipuçlarına dayanarak kelimeleri harflerden oluşturmalıdır. Oyun bittiğinde, katılımcılar sonuçlarını görebilir ve açık sıralamada başkalarıyla yarışabilir.

Ayrıca, projenin özel sitesinde bölgesel kelimelerin açıklayıcı sözlüğü ve kullanım örnekleri yer almaktadır. Her kelimenin etimolojisi ve bölgesel özellikleri hakkında Alisa AI ile sohbet etme imkanı da sunulmuştur.