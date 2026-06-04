Medikamente im Wert von 1,674 Milliarden Sum verbrannt

Eine große Menge an Medikamenten, die ein potenzielles Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellten, wurde vom Büro für Zwangsvollstreckung im Bezirk Fergana vernichtet.

Auf der Grundlage von Vollstreckungsdokumenten des Bezirksgerichts Fergana für Strafsachen führten staatliche Gerichtsvollzieher der Abteilung Fergana des Büros für Zwangsvollstreckung Maßnahmen zur Vernichtung von Medikamenten durch, die die Prüfung nicht bestanden hatten und nicht in den Verkehr gebracht werden durften.

Insbesondere:

🔹 990 Einheiten „Tropicamid 10 ml“, die als Sachbeweis beschlagnahmt wurden;

🔹 29.251 Einheiten verschiedener abgelaufener medizinischer Präparate mit einem Gesamtwert von 1 Milliarde 674 Millionen 448 Tausend Sum.

Gemäß den gesetzlichen Anforderungen wurden diese Medikamente unter Beteiligung zuständiger Organisationen und Verantwortlicher auf einer speziellen Entsorgungsanlage im Bezirk Fergana durch Verbrennung vernichtet.

Die illegale Rückführung dieser Gegenstände in den Verkehr, die für manche wie gewöhnliche Schachteln, Ampullen oder Medikamente aussehen mögen, hätte eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können. Daher gehört neben der Sicherstellung der Vollstreckung gerichtlicher Dokumente auch der Schutz der öffentlichen Sicherheit zu den wichtigsten Aufgaben der staatlichen Gerichtsvollzieher.

Infolgedessen wurden die Vollstreckungsdokumente vollständig ausgeführt und Medikamente im Wert von fast 1,7 Milliarden Sum gesetzeskonform aus dem Verkehr gezogen.

Das Gesetz wurde durchgesetzt. Gesundheitsgefährdende Substanzen wurden im Feuer zu Asche verbrannt.