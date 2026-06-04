Worldcoin: Übersehene Chance inmitten der KI-IPO-Welle

Die von Arthur Hayes gegründete Investmentfirma Maelstrom prognostiziert, dass der Worldcoin-Token (WLD) in den kommenden Monaten auf 5 USD steigen könnte. Experten zufolge dient WLD als primärer Proxy für das schnelle Wachstum der künstlichen Intelligenz (KI) auf dem Kryptomarkt. Maelstrom-Forscher Lukas Ruppert merkt an, dass der Markt zwar vor großen IPOs in diesem Sektor steht, aber das direkteste Proxy-Asset übersieht. Cointelegraph.com berichtet .

Der KI-Boom in den USA erreicht derzeit seinen Höhepunkt. OpenAI plant für September 2026 den Börsengang und hat vertraulich einen IPO-Prospekt bei der SEC eingereicht. Das Unternehmen strebt an, 60 Mrd. USD bei einer Bewertung von 1 Bio. USD einzunehmen. Gleichzeitig hat auch der Konkurrent Anthropic IPO-Unterlagen mit einer Bewertung von 965 Mrd. USD eingereicht. Diese Entwicklungen haben den S&P 500 auf Rekordhöhen getrieben.

Worldcoin ist ein Projekt von OpenAI-CEO Sam Altman, das ein globales digitales Identitätssystem zur Unterscheidung von Menschen und KI-Bots schaffen will. Obwohl der WLD-Preis seit Februar tendenziell gesunken ist, erwarten Analysten, dass Änderungen im Token-Freigabeplan und Großkäufe einen starken Preisanstieg auslösen werden.

Laut Ruppert wurde der Preisrückgang durch gesperrte Trades im März verursacht, was jedoch vorübergehend ist. Wenn Unternehmen wie Eightco (ORBS) mithilfe von Bargeldreserven Käufe tätigen, die Short-Positionen schließen, könnte dies einen kaskadenartigen Preisanstieg auslösen.