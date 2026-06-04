Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermal

Die russischen Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew umkreisten die Erde während ihres Weltraumausstiegs am 27. Mai viermal. Laut Kud-Swertschkow dauerte der Außeneinsatz 6 Stunden und 6 Minuten, wobei sich die Crewmitglieder voll und ganz auf die Erfüllung ihrer Aufgaben konzentrierten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Kosmonaut veröffentlichte auf seinem Telegram-Kanal seltene Fotos, die während der Arbeiten entstanden sind. Darunter befinden sich Aufnahmen von sonnenbeschienenen Ozeanen und nächtlichen Städten Saudi-Arabiens an der Küste des Roten Meeres. Kud-Swertschkow betonte, dass der Anblick der Erde aus dem All zwar zur Routine geworden sei, er die Arbeit außerhalb der Station jedoch wirklich genossen habe.

Während der Arbeiten an Bord der Internationalen Raumstation installierten Spezialisten die Experimentieranlage Solntse-Teragers am Modul Swesda, demontierten Ekran-M-Proben vom Modul Nauka und bargen einen Container des Projekts Biorisk vom Modul Poisk. Ursprünglich war der Weltraumausstieg für 5 Stunden und 27 Minuten geplant, doch zur vollständigen Umsetzung des Programms wurden weitere 40 Minuten benötigt.

Im Inneren der Station koordinierte der Kosmonaut Andrej Fedjajew die Arbeit der Crew. Er unterstützte seine Kollegen im offenen Weltraum durch die Steuerung des europäischen Robotermanipulators ERA.