Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermal

·75·Technologie
Atemberaubende Fotos aus dem All: Kosmonauten umkreisen die Erde viermal

Die russischen Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew umkreisten die Erde während ihres Weltraumausstiegs am 27. Mai viermal. Laut Kud-Swertschkow dauerte der Außeneinsatz 6 Stunden und 6 Minuten, wobei sich die Crewmitglieder voll und ganz auf die Erfüllung ihrer Aufgaben konzentrierten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Kosmonaut veröffentlichte auf seinem Telegram-Kanal seltene Fotos, die während der Arbeiten entstanden sind. Darunter befinden sich Aufnahmen von sonnenbeschienenen Ozeanen und nächtlichen Städten Saudi-Arabiens an der Küste des Roten Meeres. Kud-Swertschkow betonte, dass der Anblick der Erde aus dem All zwar zur Routine geworden sei, er die Arbeit außerhalb der Station jedoch wirklich genossen habe.

Während der Arbeiten an Bord der Internationalen Raumstation installierten Spezialisten die Experimentieranlage Solntse-Teragers am Modul Swesda, demontierten Ekran-M-Proben vom Modul Nauka und bargen einen Container des Projekts Biorisk vom Modul Poisk. Ursprünglich war der Weltraumausstieg für 5 Stunden und 27 Minuten geplant, doch zur vollständigen Umsetzung des Programms wurden weitere 40 Minuten benötigt.

Im Inneren der Station koordinierte der Kosmonaut Andrej Fedjajew die Arbeit der Crew. Er unterstützte seine Kollegen im offenen Weltraum durch die Steuerung des europäischen Robotermanipulators ERA.

WeltraumErdeTelegramTechnologieForschung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dzen-Plattform wechselt zur Cortex-KI-ArchitekturHeute, 02:51Founders Fund startet Show mit Stars der Tech-BrancheHeute, 00:29Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-LaborHeute, 23:00Anthropic vor dem IPO: Daniela Amodei weist KI-Zweifel zurückHeute, 22:55Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder herHeute, 21:58StrictlyVC Los Angeles diskutiert Verteidigungstechnologie und KIHeute, 21:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend