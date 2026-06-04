Großer Grundstücksbetrug in der Region Taschkent vereitelt

Die Strafverfolgungsbehörden haben eine weitere erfolgreiche Operation zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und zur Bekämpfung von Betrug und illegalem Landhandel durchgeführt. Bei einer Sonderoperation in der Region Taschkent, die gemeinsam vom Staatssicherheitsdienst (SSS) und der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft durchgeführt wurde, wurde eine Person entlarvt, die versuchte, eine große Geldsumme zu erlangen.

Während der Operation wurde ein 1979 geborener, in der Hauptstadt lebender Bürger auf frischer Tat mit Sachbeweisen festgenommen, als er versuchte, sich durch Betrug fremdes Eigentum anzueignen.

Staatliches Reserveland und falsche Versprechen

Es wurde festgestellt, dass die Person das Vertrauen eines lokalen Unternehmers gewann und ihm ein Grundstück nicht in einem abgelegenen Gebiet, sondern im angesehenen Bezirk Yangiyol anbot. Er versprach, fruchtbares Land aus der staatlichen Reserve mit einer Gesamtfläche von 1,5 Hektar angeblich durch hochrangige Bekannte in den Architektur- und Katastersystemen offiziell auf den Namen des Unternehmers zu registrieren.

Für diesen „Dienst“ verlangte er natürlich eine sehr hohe Geldsumme:

Vereinbarte Gesamtsumme: 750.000 US-Dollar;

Erhaltene Anzahlung: 20.000 US-Dollar.

Der Verdächtige wurde von Mitarbeitern des SSS und der Abteilung festgenommen, als er gerade den ersten Teil der vereinbarten Summe von 20.000 Dollar als Anzahlung entgegennahm; chemisch behandeltes Geld wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Alle sind vor dem Gesetz gleich

In diesem Fall wurde ein Strafverfahren nach den entsprechenden Artikeln eingeleitet, und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zudem werden Maßnahmen ergriffen, um Beamte zu identifizieren, die in dieses kriminelle Schema verwickelt sein könnten.

Wichtiger Hinweis der Redaktion: In unserem Land erfolgt die Gründung eines Unternehmens oder der Erwerb von Grundstücken ausschließlich auf gesetzlicher Grundlage durch offene und transparente elektronische Online-Auktionen. Das Vertrauen auf gefälschte Beziehungen und Versprechen kann Bürger zu erheblichen finanziellen Verlusten und strafrechtlicher Verantwortung führen. Möge Ihr Weg stets legal und sicher sein!

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