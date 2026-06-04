Mobiuz für 351 Mio. USD verkauft

Die Agentur für Vermögensverwaltung hat offiziell den Verkauf des 100-prozentigen Staatsanteils am Mobilfunkbetreiber Mobiuz bekannt gegeben. Der Transaktionswert belief sich auf 351 Mio. USD.

Berichten zufolge wurde Mobiuz von einem Konsortium unter der Führung des US-Unternehmens McKim and Company erworben. Diese Transaktion gilt als eines der wichtigsten Ereignisse auf dem Telekommunikationsmarkt Usbekistans.

Die neuen Investoren planen, die Geschäftstätigkeit von Mobiuz weiterzuentwickeln, die Servicequalität zu verbessern und die Infrastruktur des Unternehmens auszubauen. Zu diesem Zweck sind künftig zusätzliche Investitionen von bis zu 500 Mio. USD vorgesehen.

Es wird erwartet, dass diese Investitionen zur Modernisierung der Mobilfunkdienste, zur Verbesserung der Netzwerkkapazitäten und zur Stärkung des Wettbewerbs beitragen werden.