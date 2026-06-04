Taras-Schewtschenko- und Said-Baraka-Straße im Zentrum von Taschkent vorübergehend gesperrt

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Taras-Schewtschenko- und Said-Baraka-Straße im Zentrum von Taschkent vorübergehend gesperrt

Aufgrund eines Unterhaltungsfestivals im Zentrum von Taschkent wird der Verkehr auf mehreren Straßen vorübergehend eingeschränkt. Die Beschränkungen gelten vom 4. Juni, 06:00 Uhr, bis zum 8. Juni, 07:00 Uhr.

Berichten zufolge wird in diesem Zeitraum die Taras-Schewtschenko-Straße von der Kreuzung mit der Fidokor-Straße bis zur Nukus-Straße vollständig gesperrt. Außerdem wird der Fahrzeugverkehr auf der Said-Baraka-Straße von der Kreuzung mit der Oybek-Straße bis zum Amir-Temur-Boulevard vorübergehend eingestellt.

Autofahrer werden gebeten, ihre Routen an diesen Tagen im Voraus zu planen und Umleitungen zu nutzen, um Staus zu vermeiden. Die Behörden erklärten, dass diese Beschränkungen zur Gewährleistung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung während des Festivals eingeführt werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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