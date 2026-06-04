City will talentierten Torwart des AC Mailand verpflichten

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City will talentierten Torwart des AC Mailand verpflichten

Mit der Annäherung des Sommer-Transferfensters im europäischen Fußball spitzen sich die verborgenen Kämpfe zwischen den großen Giganten zu. Manchester City, der aktuelle englische Vizemeister, steht kurz davor, einen weiteren vielversprechenden Transfer zur Sicherung der Zukunft abzuschließen. Nach den neuesten Informationen des bekannten italienischen Insiders und Sportjournalisten Nicolò Schira ist der talentierte 18-jährige Torwart des AC Mailand, Alessandro Longoni, nur noch einen Schritt von der Unterzeichnung eines offiziellen Vertrags mit dem englischen Giganten entfernt.

Sofern in den letzten Sekunden kein ernstes unvorhergesehenes Ereignis eintritt, wird sich der talentierte Schlussmann den Citizens bald ablösefrei als Free Agent anschließen.

Schnelle Entscheidung und Abschied von Mailand

Trotz seines jungen Alters hat Alessandro Longoni, der unter Gleichaltrigen großes Talent bewiesen hat, fest entschlossen, seinen aktuellen Vertrag mit den Rossoneri, der am 30. Juni ausläuft, nicht zu verlängern.

Longoni hat bisher folgende Stationen im System des AC Mailand durchlaufen:

  • Karriere in der Jugendmannschaft: Stetige Entwicklung in der Klubakademie und den Jugendteams erreicht;

  • Einsatz in der Reservemannschaft: Absolvierte eine Reihe bedeutender Spiele für die Reserve des Teams.

Aufgrund der starken Konkurrenz konnte er jedoch noch nicht sein offizielles Debüt für die erste Mannschaft der Mailänder in der Serie A feiern. Nun möchte er sein Glück in England versuchen.

Ergebnisse der beiden Teams in der vergangenen Saison

Das beendete Fußballjahr verlief für diese beiden großen Klubs unterschiedlich. Während Pep Guardiolas Manchester City in den hitzigen Duellen der englischen Premier League (EPL) einen starken zweiten Platz belegte, konnte der AC Mailand in der italienischen Serie A nicht die erwartete Konstanz zeigen und musste die Saison auf dem fünften Platz beenden.

Fundament für die Zukunft: Enzo Maresca schätzt die Fähigkeiten des jungen, großgewachsenen italienischen Torwarts sehr und hat das Ziel, ihn zum zukünftigen Stammtorhüter des Teams zu entwickeln. Dieser als ablösefreier Transfer durchgeführte Deal wird als weiterer finanzieller und taktischer Sieg der Citizens-Führung angesehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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