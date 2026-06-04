Fast neun Kilogramm Drogen in der Region Taschkent beschlagnahmt

Die Strafverfolgungsbehörden setzen erfolgreich systematische und zeitnahe Maßnahmen um, um Frieden und Stabilität in unserem Land zu wahren und gegen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit vorzugehen. Bei einer weiteren groß angelegten Sonderoperation in der Region Taschkent, die in Zusammenarbeit zwischen dem Staatssicherheitsdienst (SSS) und den Grenztruppen durchgeführt wurde, konnte der Umlauf einer großen Menge an Betäubungsmitteln gestoppt werden.

Während des schnellen Einsatzes wurde ein Tracker-Fahrzeug, das mit hoher Geschwindigkeit auf der Strecke Taschkent–Fergana unterwegs war, angehalten und durchsucht.

Schnelle Inspektion und Aufdeckung der illegalen Fracht

Bei einer rechtmäßigen Durchsuchung des Laderaums dieses verdächtigen Fahrzeugs wurde festgestellt, dass dieser ein Gesamtgewicht von 8 Kilogramm 913 Gramm aufwies und Haschisch enthielt, das für den Schwarzmarkt bestimmt war; die Substanzen wurden in Gegenwart von Zeugen beschlagnahmt.

Es stellte sich heraus, dass der Kurier am Steuer ein 1990 geborener Bürger war, der in der Stadt Fergana wohnt und bereits früher strafrechtlich belangt wurde. Ermittlungen ergaben, dass diese Drogen über Schmuggelrouten aus einem Nachbarland in unser Land gebracht worden waren. Die festgenommene Person sollte diese große Ladung sicher an ihren Wohnort liefern. Darüber hinaus wurde bei einer gründlichen Durchsuchung des Fahrzeuginnenraums eine separate Menge Drogen gefunden, die der Fahrer für den Eigenbedarf bei sich trug.

Strafe für Verbrechen ist unvermeidlich

Derzeit wurde in diesem Fall ein Strafverfahren nach den entsprechenden Artikeln eingeleitet, und die Ermittlungen laufen. Die Fahndung nach weiteren Mitgliedern der kriminellen Kette dauert an.

Wichtiger Aufruf des SSS: Der Staatssicherheitsdienst fordert alle Bürger, denen die Zukunft unseres Landes und die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegen, zur Wachsamkeit auf. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem illegalen Handel oder Umlauf von Betäubungsmitteln beobachten, rufen Sie bitte umgehend die Kurzwahl 1520 an um dies zu melden. Die Anonymität und Vertraulichkeit der Hinweisgeber werden vom Staat vollständig garantiert.

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