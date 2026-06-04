Mehrere Straßen in Taschkent für 4 Tage für den Verkehr gesperrt

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Mehrere Straßen in Taschkent für 4 Tage für den Verkehr gesperrt

Es gibt weiterhin spannende Neuigkeiten für Einwohner und Gäste unserer Hauptstadt. Im Zentrum von Taschkent ist ein großes und unterhaltsames Festival geplant. Um die Sicherheit und gute Stimmung bei den Festveranstaltungen zu gewährleisten, wird die Stadtverwaltung den Fahrzeugverkehr in mehreren zentralen Straßen vorübergehend einschränken.

Verkehrsbeschränkungen Vom 4. Juni, 06:00 Uhr, bis zum 8. Juni, 07:00 Uhr (für fast vier Tage).

Liste der Gebiete mit vollständiger Verkehrssperrung

Aufgrund der Festivalpromenaden und Hauptbühnen wird der Fahrzeugverkehr in folgenden Bereichen vollständig gesperrt:

  • Taras-Schewtschenko-Straße: Von der Kreuzung mit der Fidokor-Straße bis zur Nukus-Straße;

  • Sayyid-Baraka-Straße: Von der Kreuzung mit der Oybek-Straße bis zur Amir-Temur-Allee.

Empfehlungen für Autofahrer

Wir bitten Autofahrer, die in diesen Tagen diese Routen nutzen, Umleitungen zu fahren, um Staus zu vermeiden und pünktlich ans Ziel zu gelangen.

Eine großartige Gelegenheit für einen Spaziergang: Auch wenn dies für Autofahrer einige Unannehmlichkeiten mit sich bringt, bieten diese Tage eine wunderbare Gelegenheit für Einwohner und Kinder, Spaziergänge unter freiem Himmel und das Festivalprogramm zu genießen. Erholen Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren Lieben in den schönen Straßen von Taschkent!

Verfolgen Sie auf Zamin stets die neuesten kulturellen Veranstaltungen, aktuellen Verkehrsmeldungen und wichtigsten Nachrichten aus unserer Hauptstadt!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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