Kurier nach Raub von Ohrringen einer 78-Jährigen festgenommen

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Kurier nach Raub von Ohrringen einer 78-Jährigen festgenommen

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Vorfall am helllichten Tag. Ein als Kurier tätiger Mann näherte sich der älteren Frau, nutzte ihr Vertrauen aus, riss ihr plötzlich die Ohrringe ab und floh vom Tatort. Das Opfer erlitt dabei Berichten zufolge körperliche Verletzungen.

Berichten zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Ohrringe auf etwa 3.000 US-Dollar. Im Rahmen schneller Ermittlungsmaßnahmen wurde der Verdächtige identifiziert und kurz darauf festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er mehrfach vorbestraft und als gefährlicher Rückfalltäter registriert ist.

In diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Verdächtige wurde ordnungsgemäß in Untersuchungshaft genommen, und die Ermittlungen dauern an. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten weiterhin daran, alle Einzelheiten der Tat aufzuklären.

Ein Paar goldene Ohrringe mit Muster auf braunem Hintergrund.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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