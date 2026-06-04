Florentino Perez bestätigt neue Transfers bei Real Madrid

Präsident Florentino Perez hat die Fußballwelt erschüttert, indem er die ersten großen Transfers von Real Madrid für die kommende Saison ankündigte. Vor den Präsidentschaftswahlen bestätigte der 79-jährige Amtsinhaber, dass ein Abwehrchef und ein legendärer Trainer zum Team stoßen werden, sollte er im Amt bleiben. Laut Perez wird Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate als ablösefreier Spieler dem Madrider Klub beitreten. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Diario AS erklärte Perez: „Wir arbeiten an diesen Transfers. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass ich, wenn ich Präsident bleibe, Konate, einer der besten Verteidiger der Welt, ab nächster Saison die Farben von Real Madrid verteidigen wird. Er wird nicht der einzige Top-Verteidiger sein, der zu uns kommt.“ Zudem enthüllte er, dass Jose Mourinho als Trainer ausgewählt wurde.

Berichten zufolge sind die Formalitäten für diese Deals abgeschlossen. Insider Fabrizio Romano meldete, dass Konate am Mittwochabend einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Aurelien Tchouameni bestätigte die Nachricht indirekt durch ein Like in den sozialen Medien. Außerdem soll Inter-Star Denzel Dumfries eine Einigung mit Real Madrid erzielt haben.

Neben den neuen Namen äußerte sich Perez auch zur Zukunft von Teamstar Vinicius Junior. Gerüchte über einen Wechsel des brasilianischen Stürmers wies der Präsident zurück: „Vini ist einer der besten Spieler der Welt und in Madrid glücklich. Sein Vertrag läuft noch eine Weile, aber ich kann sagen, dass Vinicius bleiben möchte und ich das auch will.“

Diese spektakulären Aussagen erfolgten nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, an der fast 100.000 Klubmitglieder teilnehmen. Perez' Rivale Enrique Riquelme hatte kürzlich behauptet, Erling Haaland wolle zum Klub wechseln. Nach einer titellosen Saison dürften die Verpflichtungen von Konate, Dumfries und Jose Mourinho im Wahlkampf ein wichtiger Trumpf für Perez sein.