Legenden des usbekischen Boxsports und meisterhafte Handschuhkämpfer setzen ihre Erfolgsgeschichte auf der internationalen Bühne fort. Die internationale Organisation World Boxing Stand Juni 2026, hat das aktualisierte offizielle Ranking der weltbesten Boxer veröffentlicht. Zur großen Freude unserer Fans haben die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft in 6 der bestehenden 10 Gewichtsklassen der Männer den ersten Platz belegt und führen als unangefochtene Spitzenreiter der Welt.

Unsere Landsleute behaupten ihre Führung in den Gewichtsklassen -60, -65, -75, -80, -85 und -90 kg, indem sie der Konkurrenz keine Chance lassen, und beweisen damit einmal mehr, dass die usbekische Boxschule weltweit ihresgleichen sucht.

Männer-Intensität: Absolute Dominanz in sechs Gewichtsklassen!

Unsere Vertreter haben sich fest unter den Top 3 und den Führenden etabliert. Die Ergebnisse unserer Landsleute im Männer-Ranking sehen wie folgt aus:

-50 kg: Asilbek Jalilov (8. Platz), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11. Platz).

-55 kg: Mirazizbek Mirzahalilov (9. Platz), Samandar Olimov (11. Platz), Shahzod Muzaffarov (12. Platz).

-60 kg: Abdumalik Xalakov (1. Platz — Weltführender) , Abdurahmon Mahmudjonov (10. Platz), Dilshod Abdumurodov (17. Platz), Madiyar Daniyarov (24. Platz).

-65 kg: Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1. Platz — Weltführender) , Abdulloh Madaminov (6. Platz), Adhamjon Muhiddinov (16. Platz).

-70 kg: Shavkatjon Boltayev (10. Platz), Muhammadazizbek Ismoilov (17. Platz).

-75 kg: Fazliddin Erkinboyev (1. Platz — Weltführender) , Javohir Abdurahimov (4. Platz).

-80 kg: Javohir Ummataliyev (1. Platz — Weltführender) , Fazliddin Erkinboyev (4. Platz), To‘rabek Xabibullayev (13. Platz).

-85 kg: Akmaljon Isroilov (1. Platz — Weltführender) , Jasurbek Yo‘ldoshev (4. Platz).

-90 kg: To‘rabek Xabibullayev (1. Platz — Weltführender) , Halimjon Mamasoliyev (5. Platz), Nusratbek Tohirov (14. Platz).

90+ kg (Superschwergewicht): Jahongir Zokirov (3. Platz), Halimjon Mamasoliyev (12. Platz), Arman Maxanov (18. Platz).

Unsere Frauen gehören ebenfalls zur Elite

Usbekische Boxerinnen zeigen ihr Können im Ring, konkurrieren würdig mit den stärksten Handschuhkämpferinnen der Welt und belegen Spitzenplätze:

Gewichtsklasse Name der Athletin und Platzierung -48 kg Sabina Boboqulova (3. Platz), Farzona Fozilova (8. Platz) -51 kg Feruza Kazakova (8. Platz), Gulsevar G‘aniyeva (12. Platz) -54 kg Nigina O‘ktamova (10. Platz), Feruza Kazakova (23. Platz) -57 kg Xumorabonu Mamajonova (15. Platz) -60 kg Sitora Turdibekova (13. Platz) -65 kg Navbahor Xamidova (3. Platz) -70 kg Aziza Zokirova (4. Platz) -75 kg Aziza Zokirova (6. Platz) -80 kg Ruxshona Parpiyeva (5. Platz), Sohiba Ro‘zmetova (15. Platz) 80+ kg Oltinoy Sotimboyeva (4. Platz)

Redaktioneller Hinweis: Die Eroberung der Weltrangliste durch unsere Golden-Glove-Gewinner ist das Ergebnis der hohen Aufmerksamkeit, die dem Sport, insbesondere dem Boxen, in unserem Land geschenkt wird, sowie der unermüdlichen Anstrengungen unserer Athleten. Wir wünschen ihnen weiterhin siegreiche Kampagnen bei kommenden Großturnieren.

Verfolgen Sie die Siege des usbekischen Boxsports auf der Weltbühne, neue Rekorde und die aktuellsten, freudigsten Nachrichten aus der Sportwelt gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!