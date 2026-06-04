Spezieller Wasserpatrouillendienst am Charvak-Stausee eingeführt

·20·Gesellschaft
Spezieller Wasserpatrouillendienst am Charvak-Stausee eingeführt

Mit Beginn der heißen Sommertage ist es natürlich, dass der Zustrom von einheimischen Urlaubern und ausländischen Touristen zum Charvak-Stausee, einem der malerischsten Orte unseres Landes, stark zunimmt. In dieser Hochsaison werden systematische Reformen umgesetzt, um eine sinnvolle Erholung und ein Höchstmaß an Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten. Insbesondere wurde ein neues System eingeführt, um die Maßnahmen zur öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Wassergebiet von Charvak weiter zu verstärken.

Künftig werden Spezialeinheiten des Innenministeriums (IIV) regelmäßig Kontrollmaßnahmen im Erholungsgebiet durchführen.

Moderne Technik und schnelle Überwachung

Um den Schutz der Urlauber rund um die Uhr zu gewährleisten, wurden die Mitarbeiter des Sektors vollständig mit den neuesten, hochmodernen Spezialwasserfahrzeugen ausgestattet. Moderne Jetskis und Schnellboote wurden den Beamten der Innenbehörden übergeben.

Diese neue Ausrüstung ermöglicht es den Inspektoren des Wasserbeckens, innerhalb von Sekunden auf Notfälle zu reagieren und die Situation auf der gesamten Wasserfläche vollständig und effektiv unter Kontrolle zu halten.

Was sind die Hauptaufgaben der mobilen Gruppen?

Die am Charvak-Stausee eingerichteten speziellen mobilen Gruppen arbeiten in folgenden wichtigen Bereichen:

  • Verhinderung gefährlicher Handlungen: Striktes Unterbinden des ungeordneten und gefährlichen Führens von Wasserfahrzeugen (Boote und Jetskis), das das Leben der Bürger gefährdet;

  • Kontrolle der Rettungsausrüstung: Konsequente Überprüfung, ob jede Person auf dem Wasser die vorgeschriebenen Rettungswesten ordnungsgemäß benutzt;

  • Bewachung der Badebereiche: Ständige Überwachung der für Urlauber ausgewiesenen Badezonen und Verhinderung des Badens an nicht dafür vorgesehenen Stellen.

Hinweis der Redaktion: Die Einführung eines solchen Überwachungssystems während der Massen- und Badesaison ist von großer Bedeutung für den Familienfrieden und die Unfallverhütung. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Landsmann sichere und freudige Momente inmitten der schönen Natur verbringen kann.

Verfolgen Sie auf den Zamin-Seiten stets die Veränderungen an den bemerkenswertesten Orten unseres Landes, Neuigkeiten zur Sicherheit und die aktuellsten Meldungen der Sommersaison!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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