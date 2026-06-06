Der Transfermarkt im europäischen Fußball heizt sich auf. Der Londoner Klub Chelsea hat ernsthafte Vorbereitungen für den wahrscheinlichen Abgang seines linken Verteidigers Marc Cucurella in naher Zukunft getroffen. Berichten angesehener Sportpublikationen und Insider zufolge zeigen mehrere Granden der La Liga, seiner Heimat, ernsthaftes Interesse an dem talentierten spanischen Spieler. Daher haben die "Blues" bereits eine dringende Liste von Kandidaten zusammengestellt, die seine Position füllen können, um eine unerwartete Lücke während des Transferfensters zu vermeiden.

Die Klubführung beobachtet sorgfältig Kandidaten, die in die taktischen Schemata des neuen Cheftrainers passen und hohe Aktivität auf der Flügelposition zeigen können.

Drei vielversprechende Kandidaten im Fokus der Londoner

Die Scouts der "Blues" haben derzeit mehrere Verteidiger, die auf Europas Rasenplätzen glänzen, auf ihrem Radar. Lernen Sie die Hauptanwärter auf der Liste kennen:

Andrea Cambiaso (Juventus): Ein zuverlässiger und schneller Verteidiger des Turiner Klubs, taktisch sehr reif und sowohl in der Defensive als auch im Angriff gleichermaßen aktiv.

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt): Ein junger und energiegeladener Fußballer, der für seine Leistungen in der Bundesliga viel Lob erhält. Sein Transfer könnte eine vielversprechende Investition für die Londoner sein.

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): Ein erfahrener Verteidiger, der eine der Schlüsselrollen bei Bayers historischen Siegen in den vorherigen Spielzeiten spielte. Seine Stärke bei Standardsituationen und Torvorlagen wären zweifellos ein echter Fund für Chelsea.

Es ist erwähnenswert, dass es bei Chelsea kürzlich einen großen Wechsel in der Führung gab, wobei der renommierte spanische Spezialist Xabi Alonso zum Cheftrainer ernannt wurde. Vielleicht könnte der Kandidat Grimaldo, der Alonso gut bekannt ist, zur primären Option als Ersatz für Cucurella werden.

Bittere Lehren aus der letzten Saison und neue Ziele

Die vergangene Saison verlief für den Londoner Klub nicht so erfolgreich wie erwartet. Die Leistung des Teams in der englischen Premier League (EPL) sah wie folgt aus:

Saisonergebnisse Gesammelte Punkte Belegter Platz Nächstes Ziel EPL (Letzte Saison) 52 Punkte 10. Platz Gründliche Kadererneuerung und Rückkehr in den Titelkampf

Expertenmeinung: Xabi Alonsos Ankunft im Klub signalisiert den Beginn einer großen Reformära bei Chelsea. Marc Cucurella ist ein guter Verteidiger, aber Spieler wie Grimaldo oder Cambiaso könnten besser zu Alonsos schnellem und offensivem Fußball passen. Der Aufstieg des Teams vom 10. Platz in der Tabelle hängt genau von solchen korrekten und gezielten Transfers ab. Mal sehen, welcher Star-Einkauf die Fans des Londoner Klubs im Sommer-Transferfenster begeistern wird.

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