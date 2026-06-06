EU schützt kritische digitale Dienste vor ausländischem Einfluss

Die Europäische Kommission hat neue Vorschläge vorgelegt, die darauf abzielen, die technologische Souveränität der Europäischen Union zu stärken. Das Hauptziel der Initiative ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern in den Bereichen Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und Halbleiter zu verringern. Laut der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Henna Virkkunen, muss die Union vor dem Risiko geschützt werden, dass lebenswichtige digitale Systeme von ausländischen Staaten oder Unternehmen abgeschaltet werden. Berichtet von Ixbt.com Nachrichten Dienst.

Diese Maßnahmen betreffen in erster Linie die Cloud-Infrastruktur, die von öffentlichen Diensten, Strafverfolgungsbehörden und Verteidigungssystemen genutzt wird. In Brüssel wachsen die Bedenken hinsichtlich des 2018 verabschiedeten US-Cloud-Gesetzes (Cloud Act). Dieses Dokument ermöglicht es US-Bundesbehörden, auf Daten zuzugreifen, die von amerikanischen Unternehmen auch außerhalb des Landes gespeichert werden, was den europäischen Datenschutzanforderungen widerspricht.

Gemäß den neuen Vorschlägen müssen die EU-Mitgliedstaaten die Risiken von Cloud-Dienstanbietern bewerten, die in kritischen Bereichen wie Verteidigung, Strafrechtspflege und Grenzkontrolle eingesetzt werden. Wenn ein Anbieter als Risikoquelle eingestuft wird, können staatliche Stellen gezwungen werden, auf eine alternative Plattform umzusteigen. Darüber hinaus müssen ausländische Anbieter nachweisen, dass sie die Daten europäischer Nutzer nicht an ihre Regierungen weitergeben.

Diese Maßnahmen könnten die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Administration von Donald Trump weiter verkomplizieren. Die Computer and Communications Industry Association, der Giganten wie Amazon und Google angehören, hat bereits davor gewarnt, dass diese Einschränkungen zur Schließung des europäischen Marktes für internationale Anbieter führen könnten. Experten gehen davon aus, dass große Technologieunternehmen ihre Lobbyarbeit in den kommenden Monaten intensivieren werden, um ihre Interessen zu schützen.