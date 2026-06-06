EU schützt kritische digitale Dienste vor ausländischem Einfluss

·27·Technologie
EU schützt kritische digitale Dienste vor ausländischem Einfluss

Die Europäische Kommission hat neue Vorschläge vorgelegt, die darauf abzielen, die technologische Souveränität der Europäischen Union zu stärken. Das Hauptziel der Initiative ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern in den Bereichen Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und Halbleiter zu verringern. Laut der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Henna Virkkunen, muss die Union vor dem Risiko geschützt werden, dass lebenswichtige digitale Systeme von ausländischen Staaten oder Unternehmen abgeschaltet werden. Berichtet von Ixbt.com Nachrichten Dienst.

Diese Maßnahmen betreffen in erster Linie die Cloud-Infrastruktur, die von öffentlichen Diensten, Strafverfolgungsbehörden und Verteidigungssystemen genutzt wird. In Brüssel wachsen die Bedenken hinsichtlich des 2018 verabschiedeten US-Cloud-Gesetzes (Cloud Act). Dieses Dokument ermöglicht es US-Bundesbehörden, auf Daten zuzugreifen, die von amerikanischen Unternehmen auch außerhalb des Landes gespeichert werden, was den europäischen Datenschutzanforderungen widerspricht.

Gemäß den neuen Vorschlägen müssen die EU-Mitgliedstaaten die Risiken von Cloud-Dienstanbietern bewerten, die in kritischen Bereichen wie Verteidigung, Strafrechtspflege und Grenzkontrolle eingesetzt werden. Wenn ein Anbieter als Risikoquelle eingestuft wird, können staatliche Stellen gezwungen werden, auf eine alternative Plattform umzusteigen. Darüber hinaus müssen ausländische Anbieter nachweisen, dass sie die Daten europäischer Nutzer nicht an ihre Regierungen weitergeben.

Diese Maßnahmen könnten die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Administration von Donald Trump weiter verkomplizieren. Die Computer and Communications Industry Association, der Giganten wie Amazon und Google angehören, hat bereits davor gewarnt, dass diese Einschränkungen zur Schließung des europäischen Marktes für internationale Anbieter führen könnten. Experten gehen davon aus, dass große Technologieunternehmen ihre Lobbyarbeit in den kommenden Monaten intensivieren werden, um ihre Interessen zu schützen.

Europäische UnionCloud ActGoogleAmazonTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

ChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteGestern, 18:48Gehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGestern, 18:29WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenWWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenGestern, 18:24Halbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktHalbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktGestern, 18:20Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesSriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesGestern, 17:59Yandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenYandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenGestern, 16:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse