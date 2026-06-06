Elon Musk: Orbitale Rechenzentren sind einfacher als Starlink-Satelliten

SpaceX-CEO Elon Musk gab bekannt, dass orbitale Datenverarbeitungszentren (DPCs), die für zukünftige künstliche Intelligenz konzipiert sind, viel einfacher sein werden als die aktuellen Starlink-Kommunikationssatelliten. Laut Musk ist der Starlink V3-Satellit ein äußerst komplexes System. Wie Ixbt.com berichtet .

Gleichzeitig wird das orbitale KI-Zentrum hauptsächlich aus Solarpaneelen, einem Kühlersystem, Hauptrechenhardware und Laser-Kommunikationskanälen bestehen. Laserkanäle gewährleisten die Verbindung zum Starlink-Netzwerk und die Datenübertragung zur Erde. Im Vergleich zu Kommunikationssatelliten erscheint eine solche Infrastruktur aus ingenieurtechnischer Sicht weniger komplex.

Die Idee, Rechenleistung direkt im Orbit zu platzieren, wird seit mehreren Jahren diskutiert. Sie ermöglicht die Nutzung nahezu unbegrenzter Solarenergie und reduziert die Belastung terrestrischer Rechenzentren. Anfang des Jahres kündigte SpaceX die Übernahme des xAI-Projekts an, was dazu beitragen wird, orbitale DPCs zur Realität zu machen.

Die neuen Starlink V3-Satelliten bieten eine zehnfach höhere Bandbreite als die V2-Version – jeder kann mit Geschwindigkeiten von über 1 Tbit/s arbeiten. Der Plan sieht auch eine Verzehnfachung der Anzahl der Geräte vor, was zu einer mehr als hundertfachen Steigerung der Gesamtkapazität des gesamten Systems führt.