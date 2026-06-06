Neymar kehrt nächste Woche zum Training der brasilianischen Nationalmannschaft zurück

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, hat sein Vertrauen darin ausgedrückt, dass der verletzte Neymar an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen wird. Der italienische Spezialist bestätigte, dass die Genesung des 34-jährigen Stürmers positiv verläuft und er nach einer medizinischen Untersuchung am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnte. Laut Goal.com berichtet .

Vor dem Freundschaftsspiel gegen Ägypten am Samstag gab Ancelotti Informationen zu Kaderänderungen bekannt. Obwohl Neymars Rückkehr eine große Motivation für das Team ist, wird der Innenverteidiger Gabriel Magalhães das bevorstehende Spiel aufgrund von Ermüdung nach dem Champions-League-Finale verpassen. Zudem wurde bekannt gegeben, dass der linke Außenverteidiger Douglas Santos in der Startelf stehen und Torwart Weverton in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden soll.

Der Trainer äußerte sich wie folgt zu Neymars Zustand: "Seine Situation ist sehr klar. Neymar leistet derzeit hervorragende Einzelarbeit. Nach dem Wochenende wird er sich einem MRT unterziehen, und wenn alles in Ordnung ist, wird er nächste Woche das Training mit der Mannschaft aufnehmen." Dies ist eine der wichtigsten Nachrichten für Brasilien vor dem Turnier.

Ancelotti betonte auch, dass er im Spiel gegen Ägypten taktische Experimente durchführen wird. Er plant, leicht von der traditionellen Formation mit vier Stürmern abzuweichen, um Spieler wie Lucas Paqueta und Igor Thiago zu testen. Laut dem Trainer ist dieses Spiel die letzte Gelegenheit, neue Optionen zu prüfen, da nach Beginn des offiziellen Turniers keine Zeit für Experimente bleibt.

Die brasilianische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel der Weltmeisterschaft am 13. Juni gegen Marokko. Da der nächste Gegner Haiti sein wird, gelten die fünfmaligen Weltmeister als klare Favoriten für den Gruppenausstieg. Dies schafft für Neymar eine günstige Gelegenheit, bis zur K.o.-Phase seine beste Form wiederzuerlangen.