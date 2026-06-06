Real Madrid bereitet 150-Millionen-Euro-Gebot für Michael Olise vor

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez bereitet ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für den Bayern-Flügelspieler Michael Olise vor, das den Klubrekord brechen würde. Berichten zufolge plant Perez, den Transfer vor den Präsidentschaftswahlen abzuwickeln. Der FC Bayern hat jedoch beschlossen, seinen Starspieler nicht ziehen zu lassen. Dies meldet Goal.com Bericht .

Florentino Perez war von Michael Olises Leistungen in der UEFA Champions League beeindruckt und hat ihn als eines der wichtigsten zukünftigen Ziele des Teams identifiziert. Sollte der Deal zustande kommen, würde der 150-Millionen-Euro-Transfer zur teuersten Verpflichtung in der Geschichte des Santiago Bernabeu werden und eine Rückkehr zur Galactico-Politik des Klubs signalisieren.

Der Präsident von Real Madrid tritt bei den Wahlen gegen Enrique Riquelme an. Während Riquelme die Verpflichtung von Erling Haaland versprochen hat, will Perez seine Position durch Michael Olise stärken. Zudem gibt es Gerüchte, dass Jose Mourinho als Cheftrainer zurückkehren könnte, falls Perez wiedergewählt wird.

Der FC Bayern bleibt in der Transferfrage hart. Klub-Ehrenpräsident Uli Hoeness hat den Spieler für unverkäuflich erklärt. Michael Olise steht beim Münchner Klub bis 2029 unter Vertrag und ist ein wichtiger Bestandteil von Vincent Kompanys Kader. Dennoch wird erwartet, dass Real Madrid nächsten Dienstag ein offizielles Angebot unterbreitet.