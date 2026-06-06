Arne Slot lehnt Angebot von Fulham ab

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Arne Slot lehnt Angebot von Fulham ab

Im europäischen Fußball werden nicht nur Transfers, sondern auch Trainerwechsel zu einem echten "Game of Thrones". Kürzlich fand der renommierte niederländische Spezialist Arne Slot, der als Cheftrainer des Topklubs Liverpool freigestellt wurde, sofort einen neuen Job auf der nebligen Insel. Doch der erfahrene Trainer hat es nicht eilig, an die Seitenlinie zurückzukehren.

Insidern zufolge hat der niederländische Spezialist es kategorisch abgelehnt, auch nur über die Bedingungen einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Londoner Klub Fulham zu verhandeln, der ihn eingeladen hatte.

Slot, der keine Eile mag, und die gescheiterten Pläne der Londoner

Berichten zufolge will Arne Slot seinen nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere mit äußerster Vorsicht und Gelassenheit tun und jedes Detail sorgfältig abwägen.

"Er betrachtete das vom Londoner Klub angebotene Projekt nicht als passend für seine hohen Ambitionen und zog es vor, eine kurze Pause in seiner Karriere einzulegen."

Derzeit befindet sich die Führung von Fulham in einer sehr unangenehmen Lage. Denn der aktuelle Cheftrainer, der das Team bald verlassen wird, Marco Silva hat eine dringende Suche nach einem geeigneten Nachfolger eingeleitet.

Kettenreaktion von Trainerwechseln in ganz Europa

Das Interessanteste ist, dass Slots Absage den Weg für große kettenartige Veränderungen bei mehreren großen europäischen Klubs ebnet. Die folgende Tabelle zeigt diese komplexe Trainer-Rochade deutlich:

Trainer

Aktueller/Ehemaliger Klub

Erwarteter neuer Klub

Grund für den Wechsel / Wer kommt als Nachfolger?

Arne Slot

Liverpool

Fulham (Abgelehnt)

Will sich nicht beeilen; wartet auf ein größeres Projekt.

Marco Silva

Fulham

Benfica (Portugal)

Wird die von Jose Mourinho freigewordene Stelle übernehmen.

Jose Mourinho

Benfica

Real Madrid

Wird bald die Leitung des "Königlichen Klubs" übernehmen.

Dieses Kettensystem zeigt, wie aktiv der Trainermarkt in der Sportwelt ist. Während Marco Silva zum Lissaboner Riesen wechselt, hat die Absage von Slot die Pläne der Londoner durchkreuzt.

Hintergrund: Arne Slots Entscheidung, nicht zu Fulham zu gehen, ist verständlich. Nach dem Druck und dem hohen Niveau eines Topklubs wie Liverpool könnte die Arbeit bei einem Mittelmaß-Team der Premier League mental wie ein Rückschritt wirken. Das sensationellste Ereignis ist jedoch Jose Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid! Diese Kettenwechsel werden in den kommenden Tagen große Umwälzungen im europäischen Fußball auslösen.

Verfolgen Sie die heißesten Trainer-Rochaden auf Europas Plätzen, geheime Absprachen um Real und Liverpool sowie die exklusivsten Sport-Insider immer mit uns auf Zamin!

Arne SlotFulhamLiverpoolMarco SilvaJosé Mourinho
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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