Bayern München nimmt Verhandlungen um Transfer von Ismael Saibari auf

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Bayern München nimmt Verhandlungen um Transfer von Ismael Saibari auf

Der Münchner Klub Bayern München hat offizielle Verhandlungen über den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers von PSV, Ismael Saibari, aufgenommen. Berichten zufolge wird die Ablösesumme voraussichtlich 60 Millionen Euro betragen. Cheftrainer Vincent Kompany hat den 25-jährigen Fußballer als Hauptziel für das Sommer-Transferfenster identifiziert. Dies meldete Goal.com Bericht .

Laut Sky Sport hat Bayern die persönlichen Vertragsbedingungen mit dem Spieler bis 2031 bereits vereinbart. Der deutsche Rekordmeister verhandelt nun mit dem niederländischen Klub über die endgültige Ablösesumme. PSV fordert rund 50–60 Millionen Euro für seinen Star, da der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers bis 2029 läuft.

Vincent Kompany sieht Saibari als vielseitige Waffe, die auf mehreren Offensivpositionen spielen kann. Der Trainer schätzt die technischen Fähigkeiten, die Schnelligkeit und die physische Verfassung des Spielers hoch ein. In der vergangenen Saison bestritt Ismael Saibari 27 Spiele für PSV, erzielte 15 Tore und bereitete 8 vor, womit er maßgeblich zum Meistertitel beitrug.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird Saibari nach Medhi Benatia, Noussair Mazraoui und Adam Aznou der vierte marokkanische Fußballer in der Geschichte von Bayern. Die Klubführung aus München strebt an, die Verhandlungen vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 abzuschließen, da der Preis des Spielers nach dem Turnier deutlich steigen könnte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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